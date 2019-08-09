不放颱風假遭灌爆！利奇馬北漂助攻…盧秀燕臉書16hrs後「風向大逆轉」

▲盧秀燕宣布9日正常上班上課，精準的判斷在16小時後迎來網友盛讚。（組圖／翻攝盧秀燕臉書、翻攝自RAMMB）

記者莊智勝／台中報導

利奇馬以強颱之姿自北海岸通過，氣象局8日預測颱風走向時，也將苗栗、台中納入陸警範圍，但台中市長盧秀燕經過通盤考量後，仍於8日晚間8時宣布台中市9日正常上班上課，消息一出立即引起網友開罵。而今（9日）一早，台中無風無雨，直到上午9時許後才出現零星細雨，不但讓市府團隊鬆了口氣，連帶網路上風向也在16小時後逆轉，網友紛紛留言力挺盧秀燕，「市長好棒，今天無風無雨，是要放假個頭啊！」

盧秀燕臉書粉專8日晚間8時宣布，雖然台中納入陸警範圍，但依據氣象局預報來看，中彰投風勢、雨勢並未達到停班停課標準，因此宣布台中市9日正常上班上課，市府同時也成立災害應變中心一級開設，各局處進駐待命，盡全力做好防救災準備。

▲盧秀燕8日晚間主持應變中心會報。（圖／盧秀燕臉書）

消息一曝光後，第一時間湧入上千網友留言開轟，「市長想來梧棲體驗速度與激情嗎？「市區不放就算了，山區也沒有？你有沒有同理心啊？」「我還是只能硬著頭皮、冒著生命危險上班，謝謝你，讓我體會生命的可貴」、「請問市長，雖然風雨未達標，但您有考慮過交通因素嗎？」

而今（9日）一早，利奇馬卻因路徑北偏，風雨不如預期般強烈，北台灣下起間歇性陣雨，台中上午更是無風無雨，直到上午9時許後才開始出現零星細雨，盧秀燕精準的判斷，也讓扛著市民「求颱風假」壓力的市府團隊鬆了口氣。新聞局長吳皇昇也表示，市長臉書被灌爆，雖然能夠體會市民想放假的心情，但還是希望理性的網友能夠出現。

▲台中市9日一早無風無雨。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕臉書粉專9日中午11時53分PO文指出，利奇馬已經減弱至中颱，台中也已解除陸上警報，截至中午利奇馬並未在台中地區造成災害，惟後續還有西南氣流引入，入夜後仍有豪大雨機率，市民仍不能掉已輕心。另針對颱風假部分，小編也再度替市長作出解釋，「放假不放假需依據氣象局資料，並依照相關法令執行，相信每個縣市首長需經過許多討論和判斷，才能下最終的決定！」

在盧秀燕遭到市民網友砲轟16小時後，臉書上風向也終於出現逆轉，網友紛紛大讚市長對於放假與否判斷準確，甚至還將她封為「燕神」，「一堆想放假的酸民要被打臉了」、「梅雨季的雨都還比今天大」、「昨天酸民真的有夠多」、「支持市長基於法規做出決策」、「市長是做得好棒，今天無風無雨，是要放假個頭」、「要不要出來道歉啊？昨天的酸民全都躲起來了！」

►台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒 網嘆：果然開噴了

►不放颱風假盧秀燕臉書被灌爆 中市府：期待理性網友出現

▲盧秀燕臉書上風向在16小時後大逆轉，網友盛讚市長判斷準確，還有人將她封為「燕神」。（圖／盧秀燕臉書）