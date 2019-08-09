十方啟能募款餐會目標120桌 盧秀燕個人認購1桌

▲盧秀燕是十方啟能中心終身志工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

十方啟能中心24日將舉行募款餐會及義賣活動，邀請胡瓜等10多名藝人共襄盛舉，協助身障兒童籌募復健治療經費，目前已募得超過百桌，朝目標120桌邁進，市長盧秀燕9日出席記者會力挺，並宣佈以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，協助身障孩子快樂成長。

▲盧秀燕個人認購1桌，希望能拋磚引玉。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，她是十方啟能中心的終身志工，過去擔任民意代表時，每年舉行義賣園遊會，協助十方籌募經費，除了SARS爆發那一年外，已連續舉辦17年，協助孩子快樂成長，她也曾親自探訪孩子的復建過程，能體會身障機構的營運困境，包括醫療照護或各種器材設備皆需經費。

▲十方啟能中心募款晚會當天，將有多名藝人到場。（圖／台中市政府提供）

為了協助募款活動圓滿達成，盧秀燕以個人名義認購1桌，希望拋磚引玉、募好募滿，大家一同關心身障兒童，而餐會當天要拍賣的10件畫作中，其中有件較為特別，有名認購者曾買回一幅十方學員拓印作品，一次活動中請她簽名，後來得知要舉行募款餐會，特別把這作品回捐義賣，盼籌募更多經費。

十方啟能中心主任游月菊指出，今年募款目標5百萬元，除餐會1桌2萬元外，也有多幅畫作義賣，募得的經費將用在身障孩子復健與相關設備維修，目前已募得108桌，將朝目標120桌邁進。

社會局長李允傑表示，台中市身心障礙福利機構共有19家，服務有需求的身障朋友，十方啟能中心一直是市府推展身障福利的好夥伴，目前距離24日募款餐會不到半個月，呼籲民眾踴躍發揮愛心，幫助身障孩子。