不放颱風假盧秀燕臉書被灌爆　中市府：期待理性網友出現

▲盧秀燕主持災害應變中心會議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

利奇馬颱風侵襲台灣，台中市政府8日晚間8點宣佈9日正常上班上課，結果市長盧秀燕臉書被網友灌爆，海線網友質疑為什麼不放颱風假，還叫市長騎機車視察等，結果原台中市區一大早無風無雨，直到上午9點半才開始飄細雨，讓市府團隊鬆了一口氣，新聞局長吳皇昇則說，期待理性網友出現。

▲台中市區一大早無風無雨。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市災害應變中心昨晚8點一級開設，市長盧秀燕主持第一次工作會報。她表示，台中市未達停班課的標準，但市府同仁未來幾天仍應提高警覺，做好各項預防及整備措施，將可能的損失減到最低，守護市民安全。

▲台中市偶而有間歇性小雨。（圖／記者鄧木卿攝）

「各位爸爸們辛苦了！」盧秀燕指出，父親節當天，早上有地震，晚上有颱風，許多同仁原本家裡都安排聚餐，但為了市民安全都沒有休假，感謝在各個場域守護台中市的人員及家屬犧牲天倫之樂，為市民安全努力。

▲盧秀燕臉書直播主持會報。（圖／盧秀燕臉書）

台中市政府昨晚宣布正常上班上課後，盧秀燕臉書被網友灌爆，有人要求比照韓國瑜騎機車看看，有人叫市長去海線等等，但更多的是支持市長的決定，結果，一大早原市區無風無雨，讓市府團隊鬆了一口氣，直到9點半才開始飄雨，但也是間歇性小雨。

▲吳皇昇希望會有理性網友出現。（圖／吳皇昇臉書）

吳皇昇在臉書上表示，盧市長臉書被灌爆，雖然可以體會，但希望理性網友可以出現。