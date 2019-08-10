台中國際動漫博覽會登場　火影忍者第二代BORUTO慕留人首登台

▲盧秀燕出席台中國際動漫博覽會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

2019台中國際動漫博覽會10日登場，今年獨家邀請《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》首次到日本海外舉辦特展，一大早就吸引動漫迷到場朝聖，搶先體驗全球獨家的忍術關卡，市長盧秀燕出席致詞，不但設計情境互動關卡，打破傳統靜態展覽的模式，民眾如果闖關成功，還有機會得到日本來回雙人機票。

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕親切和在場民眾握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

「2019台中國際動漫博覽會」即日起至26日在文化部文化資產園區盛大登場，邀請知名動漫團體「火星喵學院STARRY」帶來熱力四射的動漫歌曲，為活動揭開序幕，許多動漫迷一早就衝到現場，一睹心中嚮往的動漫角色，過足動漫癮。

▲盧秀燕在新聞局長吳皇昇陪同下出席國際動漫博覽會。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，今年動漫國際博覽會邁入第3年，好的政策會延續，並做得更好，今年動漫展不同以往，將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，同時邀請知名策展人佈展，打破傳統靜態展覽，有很多情境式互動裝置，充滿創意巧思，許多小朋友都相當期待。

▲動漫團體「火星喵學院STARRY」帶來熱力四射的歌曲。（圖／記者鄧木卿攝）

新聞局長吳皇昇指出，今年以「冒險的入口」為主題，規劃情境式互動展區，包括國內外16組優秀的動漫作品。其中最大亮點就是首次在日本以外展出的《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

除了耳熟能詳的「飆速宅男」、「貝貝生活日記」及「湯瑪與朋友們」等知名國際漫畫產業品牌(IP)外，今年也特別邀請文化部金漫獎歷屆得獎與入圍優秀作品展出，包括今年首次參加美國規模最大動漫展「聖地牙哥國際動漫展」的「冥戰錄」及「大仙術士－李白」、以「摺紙戰士」打開知名度的周顯宗創作的另一個作品「異形貼紙」、金漫獎常勝軍的「有何不可」等，皆可在本次展覽一次看到，讓台灣的漫畫可以被民眾進一步認識。