為了限量精油！她冒簽女兒朋友姓名加直銷...狂下4單「猛花2萬」下場曝光

▲吳女為了搶購精油套組，盜用他人個資，下場GG。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事者無關）

記者戴若涵／台北報導

台北一名吳姓女子為一間知名直銷公司的會員，2018年初為了搶購公司限量的精油套組，竟然偽簽朋友女兒許女的名字，以對方名義4度下訂單，許女收到相關單據才發現此事，怒而提告。士林地檢署日前偵結，考量吳女坦承犯行，給予緩起訴1年處分。

吳女2018年以贈送精油為由，取得許女的個人資料，並偽造許女簽名填妥委託書、獨立產品顧問協議書，填寫相關資料加入直銷會員，後來更為了用優惠的價格購買精油套組，4度用許女名義訂購商品，再刷自己的信用卡付清2萬餘元的款項。

整起事件直到許女3月收到直銷公司的進貨明細才曝光，許女懷疑自己遭盜用個資，一怒之下赴警局報案；吳女到案後坦承盜用。

檢察官認為，吳女觸犯偽造文書罪、非法使用個人資料罪，但審酌她事後深表悔悟，給予緩起訴處分，期間為1年，除此之外，需支付公庫2萬5千元，還要接受法治教育課程。

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