1200名警員遭起底！　3港男涉嫌「盜用個資申請貸款」被捕

▲目前已有3名男子因公開、盜用警員個資被捕。（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修例遊行多次引起警民對峙，甚至延伸出許多風波；據悉，已超過1200名警員及家屬的個人資料被張貼至網路上，甚至被有心人士拿去申請借款。香港網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑今（2）日公開表示，在過去3日內，已有3名男子被拘捕，年齡介於26至39歲之間。

綜合港媒報導，從6月9日至今，已有超過1200名警員及其家屬被公開個人資料至網路上，包括電話、地址及身份證號碼等。除此之外，甚至還出現有心人士將其資料盜用，包括向財務公司借貸等等，讓許多警務人員及家人每天生活在恐懼之中。

▲莫俊傑表示，不排除有更多人被捕。

據《香港電台》報導，關於在網絡上發布他人犯罪訊息，以及公布警員個人資料一事，香港警務處今日公開表示，這3名被補的男子年齡介於26至39歲，其中2人分別涉嫌煽動他人進行公眾妨擾罪及欺詐罪，而另外1人則是涉嫌欺詐罪被捕，該名嫌犯利用警員的資料，在網上試圖申請貸款但未成功。

莫俊傑表示，近期以來收到警務人員的舉報，警方經調查後發現，有人在各社交網站上，公布警務人員及他們家人的個人資料，對他們造成困擾，甚至還號召其他網民一同圍堵警員住所的建築物。他強調，「警方在行動中已檢獲2部電腦及5台手機，不排除有更多人被捕。」