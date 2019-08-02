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1200名警員遭起底！　3港男涉嫌「盜用個資申請貸款」被捕

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▲1200名警員遭起底！　3港男涉嫌「盜用個資申請貸款」被捕（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」）

▲目前已有3名男子因公開、盜用警員個資被捕。（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修例遊行多次引起警民對峙，甚至延伸出許多風波；據悉，已超過1200名警員及家屬的個人資料被張貼至網路上，甚至被有心人士拿去申請借款。香港網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑今（2）日公開表示，在過去3日內，已有3名男子被拘捕，年齡介於26至39歲之間。

綜合港媒報導，從6月9日至今，已有超過1200名警員及其家屬被公開個人資料至網路上，包括電話、地址及身份證號碼等。除此之外，甚至還出現有心人士將其資料盜用，包括向財務公司借貸等等，讓許多警務人員及家人每天生活在恐懼之中。

▲1200名警員遭起底！　3港男涉嫌「盜用個資申請貸款」被捕（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」）

▲莫俊傑表示，不排除有更多人被捕。

據《香港電台》報導，關於在網絡上發布他人犯罪訊息，以及公布警員個人資料一事，香港警務處今日公開表示，這3名被補的男子年齡介於26至39歲，其中2人分別涉嫌煽動他人進行公眾妨擾罪及欺詐罪，而另外1人則是涉嫌欺詐罪被捕，該名嫌犯利用警員的資料，在網上試圖申請貸款但未成功。

莫俊傑表示，近期以來收到警務人員的舉報，警方經調查後發現，有人在各社交網站上，公布警務人員及他們家人的個人資料，對他們造成困擾，甚至還號召其他網民一同圍堵警員住所的建築物。他強調，「警方在行動中已檢獲2部電腦及5台手機，不排除有更多人被捕。」

【互聯網上發布煽動他人犯罪的訊息 • 拘捕行動 • 案情簡報】

【互聯網上發布煽動他人犯罪的信息 • 拘捕行動 • 案情簡報】 自前日（2019-07-31）起，網絡安全及科技罪案調查科進行一連串拘捕行動，合共拘捕三名男子，分別涉嫌互聯網上發布煽動他人犯罪的訊息，干犯「煽動他人公眾妨擾罪」及「欺詐罪」。網絡安全及科技罪案調查科莫俊傑警司現向傳媒簡報案情。 Police arrested 3 males for “Inciting public nuisance” and “Fraud” in a series of operations mounted by the Cyber Security & Technology Crime Bureau (CSTCB) starting from 2019-07-31, suspecting they had disseminated messages on the internet to incite others to commit an offence. Superintendent MOHAMMED Swalikh of Technology Crime Division, CSTCB is giving a briefing to the media.

香港警察 Hong Kong Police 發佈於 2019年8月1日 星期四
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關鍵字：香港警務處,警員,個資,借貸,網路,公開,粵港澳要聞

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