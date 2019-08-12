飲料戰燒到德國！大陸留學生「求擴散」...負評灌爆台珍奶店　嗆4狠招給難看

▲Teamate在德國杜塞道夫有多間分店。（圖／翻攝自Teamate臉書粉專）

記者周亭瑋／綜合報導

手搖飲之亂越演越烈，如今竟延燒到遠在9千多公里外的德國。就有台灣朋友在杜塞道夫開珍奶店，廣受歡迎；怎料店經理在IG發表一篇「支持台獨」的文章後，被大陸留學生截圖，在微信上瘋傳並號召抵制，甚至有人揚言砸店。

一名網友上PTT八卦版表示，在德國杜塞道夫有數間分店的Teamate，是台灣人開的珍奶店，頗受當地留學生、德國人歡迎。日前，店經理在IG發文喊話，「不用問了，德國知名手搖飲料品牌Teamate經理XXX億載金城武，在此宣布個人支持台灣獨立，92共識是狗O，台灣中國一邊一國。」

請繼續往下閱讀...

▲大陸留學生截圖貼文。（圖／翻攝自PTT）

言論一出，被大陸留學生截圖po上微信朋友圈，怒道「求擴散！杜塞Teamate（火車站附近那家）是台獨，我本人再也不會去了。」儘管店經理在事後刪文，但網上戰火已一發不可收拾。

許多大陸網友應聲開戰，大嗆要檢舉該店無法刷卡，質疑有逃漏稅之嫌，還要故意跟衛生局檢舉衛生問題，同時也在Google評論刷負評，回應「這家分店沒來過，但是估計跟總店一樣吧。沒有脊梁骨的奶茶喝不下去」、「好難喝的奶茶」，更有激進者聲稱要砸店。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼IG和Google評論湧入大票網友撻伐。（圖／翻攝自PTT）