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員工個人行為不代表公司！　國泰航空發聲明挺「一國兩制」

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▲國泰航空9日發出聲明擁護「一國兩制」。（圖／翻攝觀察者網）

▲國泰航空9日發出聲明擁護「一國兩制」。（圖／翻攝觀察者網）

記者魏有德／綜合報導

國泰航空部份員工於香港日前舉行的三罷活動（罷工、罷課、罷市）中加入響應，引起外界討論。對此，國泰航空今（9）日發出聲明強調，國泰航空一貫支持「一國兩制」及承認香港乃中國的一部分。「部份員工的個人行為並不代表公司立場，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，擁護「一國兩制」。

▲▼國泰航空。（圖／路透）

▲國泰航空因香港近期紛亂遭受波及。（圖／路透）

對於這陣子在輿論引起的風暴，國泰航空發出聲明稿指出，國泰航空始終把旅客的安全視作首要考量，「我們對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。」

聲明提到，香港在「一國兩制」方針和《基本法》的保障和規範下享有高度自治，同時也享有了與中國內地發展更緊密的包括經貿往來的許多良機，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，「我們看好中國內地和香港的長遠發展，依然持續投入並大力發展相關業務，以實際行動為香港投下信心一票、擁護『一國兩制』。」

▲▼反送中示威者聚集香港機場。（圖／路透）

▲香港示威者聚集香港機場發起不合作運動。（圖／路透）

此前有網友爆料，香港國泰航空公司員工私自在網路上洩漏香港警察人員的航班行程訊息，引起大陸網友群起撻伐。而在5日發起的三罷活動中，國泰航空傳出至少有2000人集體請病假，導致香港機場航班大亂，共計約170架航班取消，其中大部分為國泰航空及國泰港龍航空的班機。
 

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關鍵字：國泰航空,香港,三罷,個資,一國兩制,特派現場

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