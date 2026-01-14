養了賣不掉！運將「鐵槌碎頭刺肚丟路邊」害死7貓　二審輕判7月

▲計程車司機謝男在家私設養貓場，更因貓咪賣出不去，狠心殺害6貓。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北謝姓計程車司機在家私設貓咪繁殖場，去年初將7隻賣不掉的貓，用鐵鎚重敲、利器刺穿成重傷後，將貓咪丟在路邊，造成6隻貓兒被虐重傷慘死，另一隻被車輾死。一審法官審理後，認為貓咪也是「家庭成員」，因此重判謝男有期徒刑3年6月、併科35萬元罰金；但全案上訴後，高等法院14日改輕判謝男有期徒刑7月、併科罰金20萬元，全案定讞。

本案起因於去年2月27日上午5點多，1位女子騎機車上班途經新北市中和區光環路一段，驚見5具貓屍散落路面，其中1具貓屍遭車輛輾碎、慘不忍睹。女子好心將5具貓屍撿到路邊集中，並上網求助。網友起疑，通報動保處人員到場處理，動保員到場又尋獲1具貓屍。

▲▼謝男在家私設養貓場，飼養環境惡劣，虐貓案發後，其餘貓咪全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）



之後清潔隊到場時，也發現1具貓屍，總計前後共7貓受害，包括3隻美國短毛貓、1隻金吉拉、1隻加菲，均為成貓，另外2隻為米克斯三花幼貓。動保處獸醫驗屍研判，其中5貓遭鐵鎚敲碎腦袋與肋骨等處、1貓遭利器捅破胸腹、傷及內臟，唯一1隻幼貓沒遭虐傷，但也被車輾死。

檢警獲報偵辦，警方依照監視器畫面，鎖定家住板橋區的68歲謝姓計程車司機。警方找上門時，發現謝男家中還有11大、5小共16隻貓。這些貓咪生活環境極差，被鎖在層層堆疊的鐵籠中，許多貓砂都結塊沒有更換，也沒有充足的乾淨飲水及食物。動保處人員隨後到場，並將貓咪全數帶走沒入。

謝男向檢警供稱，自己因為愛貓，所以養了許多隻，但因為年老加上罹患憂鬱症，擔心過世以後沒人照顧貓咪，故將貓咪棄養。謝男矢口否認虐貓。檢方懷疑其供詞，向法院聲請羈押禁見獲准。謝男遭羈押後被突破心防，改口坦承自己養貓是為了繁殖販賣，因為貓咪賣不出去擔心虧本，才會殺害貓咪。全案經檢方依照違反《動物保護法》罪嫌提起公訴。

一審新北地院審理後，法官認為貓咪是寵物，也是「家庭成員」、仰賴主人甚深，但謝男把貓當成「經濟動物」，還狠心殺害貓咪，受害貓咪「於遭受傷害之際，仍不知主人如此對己之緣由，當時所受身體、心理上之痛苦，難以言喻」。因此一審重判謝男有期徒刑3年6月、併科罰金35萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，謝男改口坦承犯行。而高院合議庭法官審理後，今（14日）改判謝男有期徒刑7月、併科罰金20萬元，全案定讞。