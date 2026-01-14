　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養了賣不掉！運將「鐵槌碎頭刺肚丟路邊」害死7貓　二審輕判7月

▲▼計程車司機謝男（謝水森，自稱患有憂鬱症，須匿名）在家私設養貓場，並虐死6貓被捕。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲計程車司機謝男在家私設養貓場，更因貓咪賣出不去，狠心殺害6貓。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北謝姓計程車司機在家私設貓咪繁殖場，去年初將7隻賣不掉的貓，用鐵鎚重敲、利器刺穿成重傷後，將貓咪丟在路邊，造成6隻貓兒被虐重傷慘死，另一隻被車輾死。一審法官審理後，認為貓咪也是「家庭成員」，因此重判謝男有期徒刑3年6月、併科35萬元罰金；但全案上訴後，高等法院14日改輕判謝男有期徒刑7月、併科罰金20萬元，全案定讞。

本案起因於去年2月27日上午5點多，1位女子騎機車上班途經新北市中和區光環路一段，驚見5具貓屍散落路面，其中1具貓屍遭車輛輾碎、慘不忍睹。女子好心將5具貓屍撿到路邊集中，並上網求助。網友起疑，通報動保處人員到場處理，動保員到場又尋獲1具貓屍。

▲▼計程車司機謝男（謝水森，自稱患有憂鬱症，須匿名）在家私設養貓場，飼養環境惡劣，被揭發虐貓致死後，家中剩餘貓隻全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

▲▼謝男在家私設養貓場，飼養環境惡劣，虐貓案發後，其餘貓咪全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

之後清潔隊到場時，也發現1具貓屍，總計前後共7貓受害，包括3隻美國短毛貓、1隻金吉拉、1隻加菲，均為成貓，另外2隻為米克斯三花幼貓。動保處獸醫驗屍研判，其中5貓遭鐵鎚敲碎腦袋與肋骨等處、1貓遭利器捅破胸腹、傷及內臟，唯一1隻幼貓沒遭虐傷，但也被車輾死。

檢警獲報偵辦，警方依照監視器畫面，鎖定家住板橋區的68歲謝姓計程車司機。警方找上門時，發現謝男家中還有11大、5小共16隻貓。這些貓咪生活環境極差，被鎖在層層堆疊的鐵籠中，許多貓砂都結塊沒有更換，也沒有充足的乾淨飲水及食物。動保處人員隨後到場，並將貓咪全數帶走沒入。

▲▼計程車司機謝男（謝水森，自稱患有憂鬱症，須匿名）在家私設養貓場，飼養環境惡劣，被揭發虐貓致死後，家中剩餘貓隻全被新北市府動物保護處帶走沒入。（圖／粉專邵柏森-虎哥救援大小事提供）

謝男向檢警供稱，自己因為愛貓，所以養了許多隻，但因為年老加上罹患憂鬱症，擔心過世以後沒人照顧貓咪，故將貓咪棄養。謝男矢口否認虐貓。檢方懷疑其供詞，向法院聲請羈押禁見獲准。謝男遭羈押後被突破心防，改口坦承自己養貓是為了繁殖販賣，因為貓咪賣不出去擔心虧本，才會殺害貓咪。全案經檢方依照違反《動物保護法》罪嫌提起公訴。

一審新北地院審理後，法官認為貓咪是寵物，也是「家庭成員」、仰賴主人甚深，但謝男把貓當成「經濟動物」，還狠心殺害貓咪，受害貓咪「於遭受傷害之際，仍不知主人如此對己之緣由，當時所受身體、心理上之痛苦，難以言喻」。因此一審重判謝男有期徒刑3年6月、併科罰金35萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，謝男改口坦承犯行。而高院合議庭法官審理後，今（14日）改判謝男有期徒刑7月、併科罰金20萬元，全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

新北市張姓男子的胞姊請了堂嬸幫傭、顧小孩，張男2015年間藉故請堂嬸入屋拿取物品，卻將堂嬸撲倒、性侵，甚至射在堂嬸臉上。張男被逮後竟辯稱是堂嬸拿他自慰的衛生紙，抹在私處，羅織罪名。高等法院更二審審理後，判張男有期徒刑2年6月。

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

惡男綑綁女友3度性侵案　判4年定讞

惡男綑綁女友3度性侵案　判4年定讞

男遭控砍殺土城夫婦判8年定讞　獲再審確定

男遭控砍殺土城夫婦判8年定讞　獲再審確定

新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

關鍵字：

法律人權賣貓貓咪運將動物保護法高等法院二審輕判定讞

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面