現代版甄嬛傳！親姊妹互撕　為貓咪「大小便」對簿公堂

▲妹妹因為喵星人大小便告姊姊違反保護令。（示意圖／pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對同住卻十多年不說話的親姊妹，因先前衝突，妹妹取得保護令，禁止姊姊對其騷擾。不料，保護令生效後，妹妹多次發現姊姊飼養的貓咪進入她專用的二樓廁所大小便，憤而指控姊姊是刻意以貓進行「精神騷擾」。姊姊則辯稱，貓咪行為出於天性，自己並未驅使，且平日多由母親協助清理，絕無騷擾意圖。經審理，法院認為檢方無法證明姊姊有「騷擾故意」，因此判決無罪。

貓咪排泄物成衝突導火線

這對年近三十的姊妹同住彰化，關係長期冰凍，溝通僅能透過母親。去年兩人發生衝突後，妹妹向法院聲請通常保護令獲准，明令姊姊不得有任何騷擾行為。然而，保護令生效後數日，妹妹指控姊姊飼養的貓咪多次進入她個人使用的二樓廁所排泄，甚至在一天內進出三次。妹妹認為姊姊是故意利用貓咪作為騷擾工具，因此提告。

貓是家人，無意騷擾

法庭上，姊姊坦承貓咪曾在該廁所便溺，但堅決否認有騷擾故意。她解釋，貓咪已飼養多年，在家自由活動，偶爾到二樓廁所排泄並非新聞，過去妹妹發現也會透過母親轉告，她或母親便會清理。姊姊強調，自己白天上班，貓咪由母親照料，且備有貓砂盆，並無刻意驅使貓咪至妹妹廁所。她情緒激動表示：「貓是我最愛的家人，我不會把牠當成武器！」

法官難認有主觀犯意

法官審理後指出，貓咪飼養已久，此行為是長期家庭生活狀態的一部分，並非保護令核發後才出現的新手段。且貓咪排泄後多由母親或下班後的被告清理，顯示被告並非置之不理。

法官也注意到，妹妹事後在廁所加裝防蚊門簾即有效防止貓咪進入，反證貓咪行為是出於動物本能，而非受人指使。此外，幾次事件均發生在被告上班或母親尚未清理的空檔，時間上難以認定被告有即時、故意的操控。

判決無罪

法院認為，被告飼養方式雖造成告訴人不快，但客觀上未達恐嚇程度，主觀上也缺乏騷擾故意。檢方所提證據無法證明被告有違反保護令的主觀犯意，在罪證不足的情況下，判決被告無罪。全案仍可上訴。