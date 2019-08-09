未經用戶允許洩個資予廣告商　推特致歉：你們信任我們，但我們卻沒做到

▲自去年5月開始，用戶只要曾透過行動裝置的推特應用程式點選或瀏覽廣告，個人資料可能就被流出。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

社群網站推特（twitter）7日發布聲明指出，由於網頁設定問題，廣告合作夥伴可能在未經用戶許可的情況下取得用戶個人資料，用於個人化廣告推送。該公司表示，目前問題已修復，但受影響範圍尚待釐清。

據路透報導，推特是最近才發現這些問題，出錯的時間自去年5月開始，用戶只要曾透過行動裝置的推特應用程式點選或瀏覽廣告，個人資料可能就被流出。推特指出，可能被獲取的資訊有3類，包括用戶國家代碼、用戶與特定廣告的互動細節以及用戶使用推特的裝置。

推特在官網致歉道：「你們信任我們會遵循你們的選擇，而我們卻沒有做到。我們很抱歉發生這種事。」推特在聲明中強調，將採取行動，並承諾絕對不會再發生類似的錯誤。推特表示，問題已在周一（5日）修復，但尚未掌握具體受影響用戶。

消費者數據對廣告公司來說是一種強大的資料，廣告公司透過這筆數據能決定廣告的投放位置、顯示的內容及消費者可能有興趣的產品。近來大型科技公司不斷受到來自全球監管機構的審查，特別是其在數據共享方面的實踐。包括臉書及Google等都面臨到相關的指控。