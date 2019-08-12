美拳擊手被膝蓋砸臉…鼻子骨折「扭曲歪黏臉上」　他一看卻笑了

▲麥可佩里（Mike Perry）被飛踢，鼻子骨折歪黏右臉上。（圖／翻攝自Twitter@danawhite、@marc_raimondi）

記者吳美依／綜合報導

美國終極格鬥冠軍賽（UFC）職業拳擊手麥可佩里（Mike Perry）於10日的比賽上嚴重受傷，鼻子被一記飛踢踹到骨折，呈現扭曲的模樣「黏」到右臉上。他發現傷勢嚴重以後，突然露出微笑，不過由於大量噴血難以呼吸，最後宣告敗北，由巴西裔選手盧克（Vicente Luque）贏得比賽。

麥可佩里與盧克實力相當，雙雙重拳出擊，打得難分難解。當格鬥進行到第三回合時，盧克突然跳起來飛踢，膝蓋直接撞上對手的臉龐，讓麥可佩里的鼻骨當場碎裂，呈現歪曲狀「黏」到旁邊。此時，他還是不肯罷手，緊緊地勒住對方脖子，讓原本就已經大量出血的傷口，如同湧泉般四處噴血。

▲麥可佩里（Mike Perry）比賽隔天就進行手術。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，麥可佩里從大螢幕看見自己慘不忍睹的臉龐時，竟然露出謎樣的微笑，他原本想要奮戰到最後，不過由於鼻子出血太嚴重，幾乎難以呼吸，在比賽結束前幾分鐘投降。

經紀人卡瓦（Abraham Kawa）表示，麥可佩里11日就在烏拉圭當地醫院進行手術，耗時非常久，因為還有許多舊傷需要處理。據悉，由於麥可佩里和盧克同為170磅級別的選手，而且實力相當，因此特別受到觀眾矚目，粉絲與媒體紛紛把這次事件比喻為「綜合格鬥（MMA）史上最嚴重的鼻子骨折」。

▲巴西裔美國拳擊手盧克（Vicente Luque）贏得比賽。（圖／達志影像／美聯社）

贏家盧克在賽後採訪中提到，整場比賽的策略與走向與先前擬定的計畫相差不遠，「不過，我完全沒有料到那一記飛踢。他（麥可佩里）是個硬漢，這也是我在UFC第一次獲勝，對上這種硬漢簡直是不可能的。」