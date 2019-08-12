母揹巾包1歲女嬰騎車害命　蘆洲警擴大宣導防憾事重演

▲蘆洲警在市場宣導父母騎乘機車時不要讓孩童站在腳踏板。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

8月初新北市五股疏洪道發生一件死亡車禍，一名1歲大的女嬰被媽媽以揹巾固定在胸前加上沒有戴安全帽，過彎時失控撞上護欄，導致女嬰當場爆頭慘死；蘆洲警分局為了讓民眾得知機車附載嬰幼童的潛在風險，自12日起連續5天在成功市場辦理擴大宣導，希望憾事不再重演。

五股區二重疏洪道日前發生附載嬰幼童方式不當，導致發生不幸事故的案件，蘆洲分局表示，若嬰兒缺乏適當的安全保護，所受傷害常高於成人，依據道路交通安全規則第88條規定:「重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。」但有家長認為幼童站前踏板較安全，不願讓孩童坐後座，其實前踏板也是不得載人，另外胸前揹掛嬰兒騎車的錯誤的附載方式也讓家中寶貝們暴露在危險情境下，並成為了人肉安全氣囊。

蘆洲警由分局長李忠萍親自帶隊，連續5天在蘆洲區成功市場擴大附載幼童宣導，希望從關懷、提醒的角度，讓家長們了解風險何在及認知安全的重要性，並以口訣讓民眾知道附載嬰幼童的危險，要家長切記「不能站踏板、不能加座椅、不能用前揹！」

警方認為讓孩童站於前踏板時，容易影響騎士的操控性，會降低騎車反應能力，一旦摔車，前腳踏板上的幼童受傷機率和程度，都會比坐後座者高且嚴重，在大力撞擊下，站於機車前方踏板的幼童，會受到機車及家長的雙重重擊，造成幼童傷亡。

除了乘載方式，安全帽也是機車駕駛人及乘客不可欠缺的安全裝備，即使是小孩也要戴安全帽，且衣著應避免滑料材質，但台灣市售安全帽最小尺寸僅供5歲以上孩童使用，且頸椎發育尚未完全，安全帽的重量恐使幼童的頸椎，因啟動、煞車時的慣性而受傷，故不建議使用或搭乘機車；希望各位市民朋友在附載孩童時，以汽車載送為佳，並依規定加上汽車安全座椅，讓孩子們快快樂樂出門，平平安安返家。

蘆洲分局分局長李忠萍表示，每日上午7時至8時間及下午4時至6時，為孩童上、放學時間，父母前往接送乘載嬰幼童最多時段，新北警近期在熱點時段深入菜市場及托兒所周遭，加強宣導正確觀念，讓每個笑容滿面的孩童，有個最安全的交通環境。