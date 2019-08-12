美淫亂富商上吊身亡　法醫要求「更多資訊」才願確認死因

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在牢房輕生。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國性醜聞富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於10日早上被發現在牢房裡死亡，紐約市首席法醫辛普森（Barbara Sampson）今公布驗屍結果，表示需要更多詳細調查結果，才能夠確認真正死因。據悉，曼哈頓大都會看守所及執法單位都聲稱，囚犯上吊身亡，沒有他殺嫌疑。

根據《紐約時報》，辛普森表示，艾普斯坦死因應該是上吊，不過「研判結果還需要更多資訊才能夠真正確認。」此外，她也證實，病理學家拜登（Michael Baden）也有參與驗屍，這是應艾普斯坦代表人的要求，也是「例行公事」。

▲艾普斯坦輕生案引起美國社會譁然。（圖／路透社）

根據了解，聯邦官員向媒體表示，這起案件沒有謀殺嫌疑，獄方也稱這是一場「明顯的自殺」。一名看守所內部人士向CNN透露，艾普斯坦死亡當晚，特別安置單元（Special Housing Unit）2名獄警都超時工作，一人被強制加班，另一人已經是當周第5次加班，因此牢房並沒有受到定期巡邏和監視。美國聯邦監獄管理局（The Federal Bureau of Prisons）拒絕對此回應。

據悉，聯邦拘留中心特別安置單元（Special Housing Unit）協議指出，獄警每三十分鐘就必須巡邏一次，如果發現囚犯睡著了，也必須確認生命狀態，如果沒有履行工作，有可能面臨刑事起訴。此外，曾經試圖輕生的犯人需被列入自殺監視清單，不應該被安置在單人牢房。

▲艾普斯坦出庭側繪。（圖／路透）

艾普斯坦的辯護律師11日表示，聽見當事人的死訊感到非常遺憾，「沒有人應該在監獄中死去。我們無法確認那些關於死因的傳言，但是相信美國檢察官辦公室和法警將會完整調查整件悲劇的狀況。」

▲艾普斯坦生前所住的豪宅，傳多位少女在此被性侵或販賣性交易。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，艾普斯坦以強大財力和良好政商關係叱吒華爾街，因捲入性醜聞案，7月6日在紐約住家被捕。他被控從事性交易仲介，讓至少40名未成年少女賣淫，2002至20005年間在紐約與佛羅里達住處與未成年少女發生性關係等罪名。這名富商7月24日倒臥在牢房中陷入昏迷，疑似輕生未遂，出院後被轉移到特別安置單元的單人牢房。