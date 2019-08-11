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美淫亂富商獄中上吊…曾慌亂警告「有人要殺我」　美司長令FBI調查

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▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲美國性醜聞富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在獄中自殺身亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國億萬富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌仲介未成年少女性交易，被關押在曼哈頓大都會看守所等待審判，10日早上卻被發現在牢房中上吊身亡，據悉，他幾周前就曾告訴獄警「有人要殺我」。輿論質疑，為何前幾周才自殺未遂且備受關注的罪犯，竟然沒有列入「自殺監視清單」，司法部長巴爾（William Barr）也下令FBI和總監察長立即展開調查。

▲▼美國性醜聞富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）上吊緊急送醫，警察站在紐約長老會醫院曼哈頓下城分院外。（圖／記者吳美依攝）

▲警察駐守在紐約長老會醫院曼哈頓下城分院外。（圖／路透）

艾普斯坦被發現上吊後，緊急送到紐約長老會醫院，急救後仍宣告不治。他幾周前數度與獄友和獄警透露，非常害怕「有人要來殺我」，另一名內部人士向《每日郵報》表示，前幾天還在獄中見過這名富商，「他完全沒有自殺傾向。就我看來，他終於開始適應監獄生活。」

▲▼美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

巴爾10日下午在聲明中表示，「艾普斯坦的死亡引發許多必須被回答的嚴重問題。除了FBI以外，我也諮詢總監察長，他們都已經針對這個案件開啟調查。」國會議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也在推特上寫道，「我們需要答案，很多很多的答案。」

▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被關押的紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。（圖／路透）

▲紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。（圖／路透）

艾普斯坦7月24日被發現呈嬰兒姿倒在地板上，陷入半昏迷狀態，出院後被轉移到特別安置單位（Special Housing Unit）的單人牢房。綜合外媒報導，他死時並沒有被列入自殺監視清單，引起輿論質疑。一名前任獄警林賽（Cameron Lindsay）非常震驚，「一名承受這麼多受害者指控，過去幾周內又有自殺傾向的罪犯而言，你絕對不可能冒任何風險，必須讓他保留在自殺監視清單上，直到他出獄為止。」

許多受害者非常憤怒，自稱15歲時被艾普斯坦性侵的阿羅茲（Jennifer Araoz）說，「我很氣艾普斯坦不用在法庭上面對受害者。我們餘生都必須帶著他造成的傷疤生活，他卻永遠不會面對罪行帶來的後果。」律師布魯姆（Jennifer Araoz）也公布其他受害者的聲明，「我現在永遠也不會覺得事情結束了。我非常憤怒，監獄竟然讓這種事情發生，受害者永遠看不到他為可怕的罪行承擔後果。」、「我希望，任何一名讓這種事情發生的人都必須面臨後果。你把某種幫助我們療癒傷痛、繼續往前走的力量給偷走了。」

▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

▲艾普斯坦出庭。（圖／CFP）

根據了解，艾普斯坦在牢房中「像是豬圈裡的豬，坐在地上吃飯」，還成為敲詐勒索的目標。前任室友塔多里昂內（Nicholas Tartaglione）被懷疑涉案，不過他的辯護律師稱，他上一次還大聲呼叫獄警，救了艾普斯坦一命，只是因為抱怨牢房條件不好而受到牽連。

艾普斯坦是美國著名的金融家，因捲入性醜聞案，7月6日在紐約住家被捕。他被控從事性交易仲介，讓至少40名未成年少女賣淫，2002至20005年間在紐約與佛羅里達住處，與未成年少女發生性關係。

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