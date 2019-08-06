15人抗議《勞基法》臥軌癱台鐵2小時　檢：火車已停駛不生危害

▲15名工會成員2018年為抗議《勞基法》修惡而臥軌。（圖為資料照／記者宋良義攝）

記者劉昌松／台北報導

桃園市產業總工會秘書長姚念祖等15名工運成員，2018年初因不滿《勞基法》修惡，闖入台北車站月台握軌抗議，警方將姚等人依公共危險妨害公眾往來安危罪嫌移送法辦，但台北地檢署檢察官調查認為，當時列車已經停駛，實際上沒造成危害，6日以罪證不足等理由，處分不起訴。

▲檢察官認為當時火車已經停駛，臥軌並未造成壅塞致生危害。（圖危資料照／記者黃克翔攝，下同）

2018年1月8日，立法院臨時會審查《勞基法》修正案，勞團號召群眾上街頭，表達對修法草案的不滿，兩度與警方爆發肢體衝突，到了晚間下班時間，桃園市產業總工會約百名成員突襲台鐵第三南下月台，高呼「拒絕過勞、撤回惡法」等口號，並發布「臥軌宣言」。

隨後多人突破警方封鎖線，總計7男8女跳下月台臥軌抗議，癱瘓鐵路交通近2小時，直到晚間7點40分才陸續被警方強勢抬離，依涉犯公共危險罪名帶回詢問，移送北檢。

據了解，陳抗者到案供稱，他們當時是看火車已停駛才下去軌道，檢察官考量，當時火車確實已經停駛，陳抗者臥軌行為並沒有損壞或壅塞鐵路致生往來之危險的可能性，不符《刑法》妨害公眾往來安危罪的構成要件與法院實務見解，因此處分15人均不起訴。

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