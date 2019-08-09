未婚媽媽將男嬰裝垃圾袋丟棄　「活胎或死胎」攸關刑責

記者孫于珊／台北報導

台北市大安區仁愛醫院旁巷弄內，8日凌晨約2時，有人發現垃圾袋中竟裝著一具身驅蜷縮地嬰屍，警方獲報後，趕抵現場拉起封鎖線採證調查，並將冰冷發黑的嬰屍交由檢警相驗，得知是名剛出生數天的男嬰，死亡時間約一天，至於死因為何，有待下週解剖釐清，目前仍放在殯儀館中。大安分局偵查隊隊長車宇基9日晚間6時出面說明，目前案件進度已將生母通知到案調查。

▲仁愛醫院旁巷弄垃圾堆中發現嬰屍，警方徹夜調查中。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，生母是名30多歲的台灣未婚媽媽，一人住在北部，將男嬰裝進桃紅色的新北市環保垃圾袋準備丟棄，徒步經過仁愛醫院旁巷弄時，剛好看到酒吧後門有垃圾堆，就隨手丟棄在那兒。9日凌晨0時許，便遭警方通知到案說明。

▲大安分局偵查隊隊長車宇基。（圖／記者孫于珊攝）

車宇基指出，該案由專案小組連夜偵辦，已鎖定特地對象，通知生母到案說明，至於生母是否構成犯罪，還有待解剖了解死因，判斷男嬰是死胎還是活胎，才能判定生母是否有罪。

警方指出，若是活胎，要再了解生母殺嬰是積極行為亦或消極行為，倘若積極主動殺害，將觸犯刑法第274條「母於生產時或甫生產後，殺其子女者」，處6月以上5年以下徒刑；倘若以消極地不養不餵等方式導致嬰兒死，將觸犯刑法第294條《遺棄致死罪》，處無期徒刑或7年以上徒刑。但若是死胎，生母則無罪。而目前警方對於整起案件的詳細過程仍在查辦當中。

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