中職回饋列車結合棒球嘉年華　30年例行賽黃金週花蓮登場

▲花蓮縣長徐榛蔚與中職會長吳志揚及中職球星們，共同宣告為為期七天的花蓮例行賽黃金週火熱開打。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華職棒大聯盟6日舉辦「2019花蓮球賽週暨回饋列車記者會」，花蓮縣長徐榛蔚受邀到場與中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢、7-ELEVEn獅球星黃恩賜、陳鏞基及蘇智傑等人，共同宣告為為期七天的花蓮例行賽黃金週火熱開打，也為2019中職回饋列車首航揭開序幕。

記者會首先由會長吳志揚親自致贈360顆棒球及348雙棒球襪予花蓮縣在地學校棒球隊，包括水源國小、中正國小及化仁國中，期待拋磚引玉，幫助各級學校發展基層棒球，實現職棒向下扎根的願景。

▲中職會長吳志揚致贈360顆棒球及348雙棒球襪予花蓮縣在地學校棒球隊。

徐榛蔚表示，中華職棒30年有非常多的驚喜在花蓮，尤其是花蓮球場今年全面煥然一新，而七天職棒黃金周的比賽期間，不只場內精彩，場外也將在球場周邊舉辦棒球嘉年華活動，包括讓王建民重回大聯盟的投球分析系統，皆可以讓民眾體驗投球，感受大聯盟選手的訓練方式。而花蓮是培育無數棒球好手的搖籃，除了歡迎花蓮子弟兵「回娘家」，也邀請全台球迷至花蓮欣賞最高水準的職棒比賽。

▲▼徐榛蔚與吳志揚體驗棒球嘉年華個攤位活動，並聽取專業解說。

會長吳志揚表示，中職回饋列車自2002年起巡迴台灣各地，今年已邁入第18年，集結各方資源，挹注能量給需要幫助的學校發展棒球系統，為台灣棒球傳遞關懷與希望，協助各地基層棒球蓬勃發展。今年再度來到東部的花蓮，並擴大列車規模，首度結合嘉年華，不僅可灌溉台灣棒球幼苗，更將職業棒球的魅力感染全花蓮的民眾。

中華職棒30週年回饋列車攤位將舉辦集章活動，共設置7個關卡，包括「主舞台－拍照打卡區」、「戶外打擊區」、「投準遊戲」、「棒球小教室」、「跳跳TEMPO」、「CPBL官方商品部」，今年美國佛州棒球魔法學校專用器材（Rapsodo Pitching Monitor）分析系統的「大聯盟專業Rapsodo檢測區」，首度在花蓮回饋列車亮相，歡迎所有球迷朋友來到花蓮棒球場感受棒球魅力。