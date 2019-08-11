拒檢開到死巷還跑給警察追…他猛推擠害警摔倒頭受傷

▲閻男拒檢逃逸到死巷，仍不乖乖配合還棄車落跑，員警追捕過程受傷了。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區9日下午5時許，一名49歲閻姓男子在開車途中，突然看到警察就落荒而逃、拒絕配合警方盤查，一名吳姓員警甚至在追捕過程發生意外，頭部及手腳都受傷，所幸送醫治療後已無大礙。10日下午4時許，閻男被警方查緝到案，除了可開罰最高3萬元罰鍰、吊扣駕照半年，也依妨礙公務、傷害等罪嫌將他函送法辦。

汐止分局偵查隊長陳盈元受訪指出，當日2名員警巡邏時，於南興路發現一輛自小客車形跡可疑，於是發動盤查，不料汽車駕駛閻男卻拒檢逃逸，一路逃到水源路一段某死巷內，閻男驚覺無路可走時，竟棄車徒步逃跑，其中一名吳姓員警見狀也立即衝上前追捕，但過程中遭閻男抗拒推擠而倒地，造成吳警頭部及手腳擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。

事後警方以車追人，不排除當時閻男是因酒駕而心虛落跑，鎖定目標對象後，研判閻男可能出沒地點，隔日即順利將閻男查緝到案。閻男拒檢逃逸部分依《道路交通管理處罰條例》第60條第1項開罰1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕照6個月，也依妨礙公務、傷害等罪嫌函送法辦。

▲吳姓員警遭閻男抗拒推擠而倒地受傷，所幸送醫治療後已無礙。（圖／記者孫于珊翻攝）

【更多新聞】

►影／北市仁愛醫院旁巷弄「垃圾袋藏嬰屍」 地點剛好是監視器死角

►影／未婚媽媽將男嬰裝垃圾袋丟棄 「活胎或死胎」攸關刑責

►曾出車禍留舊傷…他牽著鐵馬突雙腳劇痛跌坐地 警方現身成救星