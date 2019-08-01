影／拍髮梢飄起照片…情侶鐵軌旁「陶醉擺POSE」下秒濺血倒地　網驚：捨命拍片

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省梅州市一對年輕情侶28日在鐵軌旁擺出各種姿勢準備拍照，並錄製VLOG。這時，一列火車從遠處駛來，掀起巨大風力，把正盡情享受拍照的2人瞬間掀翻。據透露，當時同行的另一名男子正拿起手機錄製，想抓拍2人「火車呼嘯而過」、「髮梢飄起」的畫面。網友傻眼，「一張照片引發的血腥慘案。」

據曝光的影片顯示，當時，2人正陶醉的擺著POSE，突然被身後疾馳而來的火車瞬間掀翻，重傷摔在路邊。另外，影片中還可以全程聽到火車的警示鳴笛聲。

▲情侶為拍照站在鐵軌旁。（圖／翻攝自《新京報我們》）

梅州市黃塘醫院創傷骨科護士稱，2人目前暫無生命危險，但仍需住院觀察，「女生大腿骨折，身上有多處外傷；男生背部當場受傷嚴重。」

據《南方網》報導，當時，火車司機發現有人在鐵軌附近拍照，立即鳴笛警示和採取制動措施。但3名年輕男女為追求火車駛過效果，仍然站在原處，最後造成嚴重後果，差點付出生命的代價。

網友傻眼驚呼，「用生命在拍照」，「腦子是個好東西，為什麼不要，嫌重嗎」、「我發現很多人都對火車有嚴重的低估」、「沒給捲進去算是幸運了」、「太嚇人了，缺乏安全意識」、「真實效果確實拍出來了…」、「2人就是作死」、「捨命拍警示影片」。

▼2人當場被火車掀翻。（圖／翻攝自《新京報我們》）