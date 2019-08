淫亂富商獄中輕生　陰謀論廣傳「柯林頓下手」：他去過戀童小島

▲艾普斯坦在牢房輕生,引來各界猜測。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌仲介未成年少女進行性交易,審判程序正在進行,怎料他10日被發現於紐約曼哈頓監獄牢房輕生。死訊傳開後,許多保守派人士紛紛散播「陰謀論」,暗示艾普斯坦會結束生命與美國前總統柯林頓(Bill Clinton)有關,就連現任總統川普都轉貼文章。

《赫芬頓郵報》報導,艾普斯坦死訊傳開後,川普轉貼一則毫無根據的陰謀論貼文,試圖把這名富商之死與柯林頓、希拉蕊(Hillary Clinton)串聯在一起。保守派評論員兼喜劇演員威廉姆斯(Terrence K. Williams)是起初散播陰謀論的人,他寫道,「在充滿監視的狀況下自殺?沒錯,怎麼發生的?」

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX