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阿嬤活到85歲不曾出國！他拚當獸醫賺錢...4年帶她走過29國家公園

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▲▼帶阿嬤出國旅行。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

▲阿嬤一句話，燃起瑞安帶阿嬤旅行的決心。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip，下同）

實習記者賴韻如／綜合報導

來自美國的瑞安（Brad Ryan）從小和阿嬤感情要好，某次瑞安大學出國旅遊回來後，興奮地和阿嬤分享過程中發生的所有趣事，沒想到從未出國過阿嬤說「我從來沒見過海洋，沒見過高山。」瑞安當下決定，一定要賺大錢帶阿嬤去旅行。從2015年開始，瑞安便帶著當時85歲的阿嬤走遍全美各大國家公園，更將旅行中所有過程記錄下來，上傳至Instagram中和網友分享。

據Metro報導，瑞安和阿嬤喬伊（Joy）從小就生活在小鎮內，從未出國旅行，直到瑞安大學考上獸醫系，有機會去美國東部的國家公園遠足、看看別的世界，他回家後也興奮地和阿嬤分享過程中看到的所有美景，沒想到阿嬤聽完卻感嘆地說，「我真的很後悔這輩子沒來得及出去走走，沒有看到更美的世界，也從未見過海洋、未見過高山，只能在電視上看過那些美景...。」

▲▼帶阿嬤出國旅行。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

▲▼祖孫倆目前已走遍29個國家公園。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

▲▼帶阿嬤出國旅行。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

聽到阿嬤這番心聲，孝順的瑞安也在下定決心，一定要賺大錢帶著阿嬤出國看看世界。瑞安後來當上了史密森尼美國國家動物園的野生動物獸醫，在2015，他便履行承諾，帶著當時已經85歲的阿嬤出國。瑞安表示，「和阿嬤旅行時常常會受到許多人的關注，每個人聽完我們的故事後都非常感動，但也有許多人則是感到遺憾，沒有在祖父母還在世的時候帶他們去旅行。」

經過了3年半的時間，瑞安和阿嬤已經走了將近了4萬公里、去了去了29個國家公園，更穿越了38個州。瑞安說，現在阿嬤已經89歲，她非常清楚知道眼前的美景都會是第一次看到也會是最後一次，「這也完全改變了我們兩人的生活方式以及看法。」透過這次旅行，瑞安也意識到，「時間是我們擁有的最珍貴、最短暫的東西。」

▲▼帶阿嬤出國旅行。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

▲▼這趟旅行改變了倆人的生活方式以及心態。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

▲▼帶阿嬤出國旅行。（圖／翻攝自IG／@grandmajoysroadtrip）

瑞安將自己和奶奶旅行的照片，全部都上傳至Instagram「@grandmajoysroadtrip」中和網友分享，目前已有2390位粉絲，瑞安為了帶奶奶再去更多國家，他也在網路上發起募款，不少網友都被這段深深的「祖孫情」感動到，願意花錢資助祖孫倆。

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關鍵字：Brad Ryan,喬伊,Joy,@grandmajoysroadtrip,北美要聞

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