美淫商「自殺監控被撤」釀質疑！他曝獄中不可能自殺…滅口陰謀論瘋傳

▲ 美國富商艾普斯坦生前被自殺監控名單除名，但美國聯邦監獄管理局迄今仍未出面說明移除監控的原因。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生，消息震驚全美。事實上，他上月23日就曾因自殺未遂緊急送醫，當局隨即將他列入「自殺監控」（suicide watch）名單。但他卻在6天後就被排除名單外，外界痛批把他從監控名單除名是一大錯誤，且能夠取得輕生工具的狀況也令人匪夷所思，目前他的死已傳出許多陰謀論。一名前囚犯現身說法指出，在獄中自殺是件不可能的任務。

▲ 據悉，特殊牢房（Special Housing Unit）的監獄結構重點在於「安全」，並非防止自殺。圖為紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。（圖／路透）

綜合《今日美國》、紐約時報、CNN等美媒報導，艾普斯坦7月23日被人發現意識不清倒在牢房內，頸部有明顯傷痕，隨後被列入自殺監控名單。在緊急送醫恢復意識後，他接著被送往監獄內的「自殺預防室」（Suicide Prevention Room）。據了解，被列入自殺監控的囚犯通常會被安置在四周均為窗戶的特殊觀察室當中，通常鞋帶、腰帶也會被工作人員沒收，處於24小時被監控的狀態，且每日必須接受心理評估。

然而到了7月29日這天，艾普斯坦被排除在自殺監控名單外；消息指出，當天有名監獄心理專家透過電話通報後把他帶走。隨後，艾普斯坦返回有額外安全措施、與其他監獄設施分開的特殊牢房（Special Housing Unit），獨自關押。換句話說，唯一不同之處在於，他原先的獄友、先前宣稱救了艾普斯坦一命的塔塔格里奧尼（Nicholas Tartaglione）已不在他的身邊。

不幸的是，時隔不到一個月，類似狀況再度重演，他10日當地清晨6時30分被人發現已無意識，儘管監獄工作人員採取行動緊急將他送醫，但為時已晚。

Photos show Jeffrey Epstein as he's wheeled into Downtown Hospital https://t.co/SICqKfCUNS pic.twitter.com/iPJB6xnPtR — New York Post (@nypost) August 10, 2019

▲ 艾普斯坦緊急送醫畫面曝光。

時間拉回8月9日，當天有多達數千頁的法庭文件對外公開；這些文件公開不到24小時，艾普斯坦就傳出死訊。目前有一說法指出，他可能是無法面對在監獄度過餘生的種種狀況，才選擇輕生這條路。外界質疑，獄方當時是否遵循正確程序，以確保艾普斯坦不會走上自殺這條路。

一名曾在特殊牢房（Special Housing Unit）待上4個月的囚犯透露，「在那裡自殺是不可能的」，獄方並不會給出足夠的物品讓囚犯製造出所謂的死亡工具，且約莫每9分鐘就有工作人員來確認狀況，「如果想要寫信，他們會給『橡膠筆』，或許一周只給一張紙，完全沒有任何堅硬、金屬做的東西。」

談及此案，福斯新聞政論家莫達克（Deroy Murdock）提到，此案牽扯許多政經界名人，且艾普斯坦的死可能讓那群知名權貴們鬆一口氣，但如今調查人員必須找出當時牢房到底發生什麼事情及確認艾普斯坦的真正死因，「我對驗屍結果感到相當好奇。」

▲ FBI探員來到紐約曼哈頓大都會看守所，手持紙箱走動。（圖／路透）

此外，前美國檢察官理特曼（Harry Litman）針對艾普斯坦取得輕生工具一事提出質疑，「把他從監控名單除名明顯是一大錯誤，必須徹底進行調查。」

臨床心理學家博斯基（Lisa Boesky）也強調，艾普斯坦被移除監控名單一事，代表有心理專家介入並清除他試圖輕生的嫌疑，但以艾普斯坦的案例來看，他自殺的風險仍相當高，背後原因包括他的罪嫌、近期所歷經的羞辱及試圖輕生的前科等因素。

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▼ 艾普斯坦涉嫌與多名少女進行性交易，年紀最小者年僅14歲，涉及人口販運等罪嫌，最重可處45年徒刑，但他生前拒絕認罪。（圖／路透）