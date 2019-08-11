　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

路邊搭訕酒店妹！啤酒肚男「幫借錢」騙上賓館...全身光溜溜喊：讓我O一下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲台北一名男子騙酒店妹要幫借錢解決難關，卻將對方載往賓館性侵。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名擔任廚師的高姓男子得知酒店妹靜靜（化名）急需用錢，竟藉機將她騙至賓館硬上得逞，事後再以買飲料為藉口，支開靜靜開車落跑。靜靜不甘受辱決定提告，法官一審重判4年，高男不服判決一再喊冤，但高等法院不採信他的說詞，駁回再審。

根據判決書，高男2011年11月19日上午7時許開車見到獨自一人走在路邊，便搖下車窗搭訕，得知靜靜剛從酒店下班，且有經濟壓力、非常缺錢，便將她騙上車，稱自己手邊沒錢，但可以替她借到2萬元，又說已與友人約好會合地點，將她載往賓館。

高男一進到賓館房間便向靜靜表示，「很累、晚一點要上班」，便進入浴室洗澡，沒想到過一會兒，他全身光溜溜頂著啤酒肚出來，又說，「我對妳很有感覺」，便撲向靜靜強掀對方裙子、脫內褲，還要求「讓我插幾下就好」。

靜靜見狀大驚，伸出雙手奮力抵抗，但因通宵工作、精神不濟，抵抗無效，慘遭狼爪蹂躪！結束後，高男因為手機沒電，下樓到賓館櫃檯拿充電電池，而靜靜則因太過驚嚇反應不及，只能呆坐床邊。

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高男洗完澡全身赤裸走出，對靜靜伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

2人退房後，高男又稱與友人相約在外面取款，將靜靜載往超商，再佯請靜靜買飲料，一等到靜靜下車，便直踩油門落跑；靜靜不甘受辱，打電話告訴經紀人事發經過，隨後驗傷報警處理。

高男供稱，確實有搭訕、搭載靜靜，但2人是在你情我願的情況下發生性行為，矢口否認強制性交，但一審法院查出，案發前高男才提領了10萬元現金，卻佯裝向朋友借錢，卻大費周章將靜靜往返各處，不採信他的說詞，依強制性交罪判他有期徒刑4年。

高男不服判決決定上訴，但都遭到駁回，全案確定。他再喊冤，靜靜事後還傳訊息給他「你等著開庭吧！要不然就中山刑事組給錢ㄚ！」，請求高院給予再審，但因無新事證遭裁定駁回。

【更多新聞】

海軍男與女同袍進摩鐵！酒後「強迫激情滾床」　他喊：我們很曖昧...下場曝

16歲妹「台南→台中」求職！慘被洗車男2度壓上崩潰：不要...急PO臉書求救

太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上　崩潰爆哭

ET快訊
台灣50嵐經營權「各區域不同」　一張表看懂代理關係
「郭柯王」將安排會面！郭台銘：只要對中華民國好都不會排除
台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　30歲男胸部中彈亡
笑林書豪去NBA「擦地板」　央視「超兇」體育女神：看錯留言了

關鍵字：性侵,酒店妹,廚師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

快訊／苗栗1男子「倒臥龍安橋下」左大腿骨折！鐵網圍繞難搬運　急吊掛送醫

陸客誇效率高！　搭小黃掉手機　花蓮警半小時尋回

台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　男胸部中彈送醫不治

台中男旅館自由潛水…「黑視症」陷昏迷一路下沉！教練急拉上岸CPR

「可不可以摸我的OOO」　猥瑣怪叔叔闖三芝社區騷擾國中生

彰化績優警「留言9字」酸詐騙被害人　抒發情緒下場曝光

快訊／台南驚傳槍案！男「胸口中彈」滿身血遭丟包　命危搶救中

路邊搭訕酒店妹！啤酒肚男「幫借錢」騙上賓館...全身光溜溜喊：讓我O一下

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

快訊／苗栗1男子「倒臥龍安橋下」左大腿骨折！鐵網圍繞難搬運　急吊掛送醫

陸客誇效率高！　搭小黃掉手機　花蓮警半小時尋回

台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　男胸部中彈送醫不治

台中男旅館自由潛水…「黑視症」陷昏迷一路下沉！教練急拉上岸CPR

「可不可以摸我的OOO」　猥瑣怪叔叔闖三芝社區騷擾國中生

彰化績優警「留言9字」酸詐騙被害人　抒發情緒下場曝光

快訊／台南驚傳槍案！男「胸口中彈」滿身血遭丟包　命危搶救中

路邊搭訕酒店妹！啤酒肚男「幫借錢」騙上賓館...全身光溜溜喊：讓我O一下

南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

72年老屋變餐廳！嘉義第一間湯咖哩　必吃「日出漢堡排」

遭問飲料店風波！韓國瑜「回應7字」閃過問題　2度表態：之後會發聲明

脫黨結盟柯、王？ 郭辦嗆「看輕郭台銘」：20年國民黨最大資助

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

葉門分離武裝部隊占領亞丁「控制總統府」　政府定調政變

中職／「沒貢獻會很難過」　林智勝雙響不求個人表現

5千禮券被吃！客廳亂成一團　汪姊妹「開花燦笑」：不是我們

見同伴逼近地盤！　小雪球吵架輸了「鴕鳥式掩面」逃避

社會熱門新聞

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班..

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩..

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡..

陸男4瓶可樂游28公里　花15..

突開車門害死女騎士　車禍畫面曝..

Airbnb老闆迷昏2男！「扮..

已婚副所長與小女警傳不倫戀

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤..

台南警凌晨取締闖紅燈！27歲男..

快訊／台南槍案！男胸口中彈遭丟..

國小10年前制服　死者找到回家..

萬里鴿舍不明原因起火　近百賽鴿..

穿10年前國小制服　男浮屍倒臥..

追北捷正妹被拒！他PO網：交往..

更多熱門

相關新聞

美淫商「自殺監控被撤」釀質疑

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生，消息震驚全美。事實上，他上月23日就曾因自殺未遂緊急送醫，當局隨即將他列入「自殺監控」（suicide watch）名單。但他卻在6天後就被排除名單外，外界痛批把他從監控名單除名是一大錯誤，且能夠取得輕生工具的狀況也令人匪夷所思，目前他的死已傳出許多陰謀論。一名前囚犯現身說法指出，在獄中自殺是件不可能的任務。

保護性侵受害者！醫曝曾遇最慘案例

陳亭妃、陳怡珍與小小廚師共享烘焙趣

色男強拉女網友性侵　地院判3年半　

海軍男與女同袍進摩鐵！酒後強迫滾床下場曝

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

利奇馬肆虐32死！古城千人受困「超歷史大洪水」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面