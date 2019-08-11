路邊搭訕酒店妹！啤酒肚男「幫借錢」騙上賓館...全身光溜溜喊：讓我O一下

▲台北一名男子騙酒店妹要幫借錢解決難關，卻將對方載往賓館性侵。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名擔任廚師的高姓男子得知酒店妹靜靜（化名）急需用錢，竟藉機將她騙至賓館硬上得逞，事後再以買飲料為藉口，支開靜靜開車落跑。靜靜不甘受辱決定提告，法官一審重判4年，高男不服判決一再喊冤，但高等法院不採信他的說詞，駁回再審。

根據判決書，高男2011年11月19日上午7時許開車見到獨自一人走在路邊，便搖下車窗搭訕，得知靜靜剛從酒店下班，且有經濟壓力、非常缺錢，便將她騙上車，稱自己手邊沒錢，但可以替她借到2萬元，又說已與友人約好會合地點，將她載往賓館。

高男一進到賓館房間便向靜靜表示，「很累、晚一點要上班」，便進入浴室洗澡，沒想到過一會兒，他全身光溜溜頂著啤酒肚出來，又說，「我對妳很有感覺」，便撲向靜靜強掀對方裙子、脫內褲，還要求「讓我插幾下就好」。

靜靜見狀大驚，伸出雙手奮力抵抗，但因通宵工作、精神不濟，抵抗無效，慘遭狼爪蹂躪！結束後，高男因為手機沒電，下樓到賓館櫃檯拿充電電池，而靜靜則因太過驚嚇反應不及，只能呆坐床邊。

▲高男洗完澡全身赤裸走出，對靜靜伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

2人退房後，高男又稱與友人相約在外面取款，將靜靜載往超商，再佯請靜靜買飲料，一等到靜靜下車，便直踩油門落跑；靜靜不甘受辱，打電話告訴經紀人事發經過，隨後驗傷報警處理。

高男供稱，確實有搭訕、搭載靜靜，但2人是在你情我願的情況下發生性行為，矢口否認強制性交，但一審法院查出，案發前高男才提領了10萬元現金，卻佯裝向朋友借錢，卻大費周章將靜靜往返各處，不採信他的說詞，依強制性交罪判他有期徒刑4年。

高男不服判決決定上訴，但都遭到駁回，全案確定。他再喊冤，靜靜事後還傳訊息給他「你等著開庭吧！要不然就中山刑事組給錢ㄚ！」，請求高院給予再審，但因無新事證遭裁定駁回。

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