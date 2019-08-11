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影／23歲女警上涼班內幕！　同僚爆：和已婚53歲副所長「夜寢42分鐘」

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▲▼清水分局安寧派出所已婚林姓副所長傳出與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

▲已婚林姓派出所副所長遭爆料與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

記者張靖榕／綜合報導

清水分局安寧派出所已婚53歲林姓副所長被爆料，和同所23歲洪姓女警搞曖昧，還深夜同處寢室「辦事」長達42分鐘。而事情曝光原因，疑似因為同僚不滿洪女都被安排上「涼班」，看見林男與她互動曖昧後，決定偷裝監視器拍下兩人不為人知的一面。

臉書社團「爆料公社」10日出現一篇貼文，指控「清水分局安寧派出所林姓副所長多次與下屬年輕女警員至樓上副所長室辦事，所長疑似知情不報」，並附上2段所內監視器影片。畫面中，林姓副所長先從寢室出來，左右查看後，接著暗示洪姓女警從斜對面寢室悄悄進入副所長寢室，2人從晚間10點20分進入房間，11點2分離開，時間長達42分鐘，林員事後還移動交誼廳另一個監視器鏡頭。

▲▼清水分局安寧派出所已婚林姓副所長傳出與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼派出所同僚裝監視器錄影蒐證，拍下兩人夜間進出寢室的畫面。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼清水分局安寧派出所已婚林姓副所長傳出與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼清水分局安寧派出所已婚林姓副所長傳出與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

▲副所長移動監視器位置。（圖／翻攝爆料公社）

外型斯文的林姓副所長從警資歷30多年，平時喜歡到處旅行，目前人也正在國外。他育有一名女兒且已大學畢業，如今卻傳出與自己女兒年紀相當的女下屬有不倫戀，引起警界譁然。

清水警分局已將林副所長轉調非主管職務，對女警加強關懷及心理建設，並著手調查兩人是否涉及不正常感情交往。根據《自由時報》了解，安寧派出所今年陸續有員警調職，原因疑似出自排班爭議，而且所內同僚不滿洪女都被排「涼班」，之後察覺林男與洪女不尋常的互動，才在長廊偷裝2台監視器蒐證。

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關鍵字：台中,警察局,清水分局,爆料公社

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