女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

▲台中太平10日深夜驚傳鬥毆，警方漏夜帶回15名涉案青少年，後續依法送辦。（圖／民眾提供）

記者陳玉／台中報導

台中盧姓男子10日晚間到友人家烤肉聊天，一群男女吃飽喝足後前往太平代天府夜遊，途中，其中1女手機響起，盧男順手接起，未料撥打電話的是女子男友，他聽見陌生男子接聽電話，一時醋勁大發，竟撂人前往「大亂鬥」，造成5人受傷；警方獲報後立即出動快打部隊到場，漏夜偵辦在4小時帶回15名涉案青少年，因雙方均暫不提告，後續將依違反社會秩序維護法送辦。

據了解，盧、林、簡等5男到一對年輕堂姐妹家中烤肉，一行人吃飽後決定到太平代天府夜遊續攤，途中，堂姐的手機響起，盧順手接起，未料撥打電話的是女子男友，對方醋勁大發先跟盧發生爭執，盧將手機還給女方，她竟告訴男友所在位置，數十分鐘後，見多輛車到場就是一陣亂打痛毆，隨後立即開車逃離。

目擊民眾向警稱，現場有聽到「碰！碰！碰！」疑似槍聲和多名男子叫囂聲，警到場見盧等5人在場，其中盧傷勢最嚴重，臉部遭玻璃劃傷、鮮血直流，所幸縫了3針後並無大礙，其餘3人受到輕微擦挫傷。

太平警分局偵查隊副隊長沈錦忠表示，初查是青少年疑似感情糾紛，才會引發雙方口角鬥毆，造成雙方共5人受傷及車輛毀損，經漏夜偵辦於4小時內帶回雙方共15名涉案人，訊後雙方均站不提告，將依違反社會秩序維護法送辦。另對疑似有槍響，警方澄清，經現場勘查未發現有槍枝、彈殼或相關槍擊跡證。