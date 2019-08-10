父抱1歲病童半夜急攔警車　警鳴笛飛車2分鐘送醫即刻救援

記者李忠憲／台中報導

洪姓男子凌晨因兒子嚴重發燒抽搐，當街攔巡邏車求助，希望能協助送醫。2警立刻鳴笛加速疾駛，2分鐘就抵達醫院，小男童也獲妥善治療，無大礙。男童父母頻頻感謝警方，「如不是幸運遇到警察，真不知會發生什麼事？」

▲男子抱著病兒當街攔警車。（圖／記者李忠憲翻攝）

第三警分局勤工派出所員警林勝助、林恩伃8月4日凌晨開巡邏車值勤，1點左右前往處理違規停車，行經南區福田路時，突然有一名男子抱著小朋友衝向警車揮手要警察停車。洪姓男子焦急向停車的兩名員警直說，「拜託救我兒子！」他接著說，他發現1歲兒子發燒，正要貼退熱貼時，兒子卻突然抽搐、眼神呆滯，他驚覺不對趕緊抱下樓，正準備要打電話叫救護車。

▲警方2分鐘就抵達醫院，男子抱兒子快步進入急診。（圖／記者李忠憲翻攝）

兩警見狀立刻請洪姓父子上車，沿路鳴笛疾駛往醫院，原本10分鐘車程只花2分鐘就抵達急診，經醫師診斷治療，小男童病情穩定，沒有大礙。隨後也趕到醫院的生母，與先生眼眶泛淚，頻握住員警的手道謝說「真的非常感謝！」，如果不是剛好遇到警察，真不知會發生什麼狀況。

警方表示，民眾如遇急難，可立刻通報110或119，相信都可即時獲得必要協助。

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