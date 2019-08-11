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台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節

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記者柯沛辰／台中報導

台中市26歲蔡姓女騎士9日行經大雅區中山路時，路邊一輛轎車突然開啟車門，害得她連撞3車遭輾身亡。如今監視器畫面曝光，清楚還原當時情況；其中輾過蔡女的肇事駕駛更大聲喊冤，指當時事出突然，他根本來不及煞車，「距離太短了」。

蔡女9日上午騎車要前往教會參加活動，不料才剛出家門200公尺，就在中山路遇到一輛銀色轎車的向姓駕駛突開車門，害她閃避不及當場撞上，連人帶車失控衝到對向車道，被休旅車撞飛，再整個人噴回原先車道，被後方另一輛黑色轎車輾過，一共撞擊3次。

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲蔡女撞擊到銀色轎車車門。（圖／東森新聞）

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲蔡女整輛車失控衝向對向車道，遭休旅車撞擊。（圖／東森新聞）

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲蔡女彈回原先車道，遭黑色轎車輾過。（圖／東森新聞）

台中消防局接獲報案後，立刻派西屯分隊前往救援，但蔡女傷勢嚴重，當場無呼吸心跳，經CPR送台中榮總救治，仍回天乏術。事後，警方調閱監視器還原過程，確認3名駕駛均無酒駕，但訊後仍依過失致死罪將3人送辦。

輾過蔡女的黑色轎車駕駛表示，「那煞車都來不及，太短距離了，（蔡女）直接就在我車底，我保險桿都沒傷到，直接就進去車底下了。」

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲黑色轎車駕駛（右）喊冤，指他根本來不及反應，蔡女就彈到了他的轎車底下。（圖／東森新聞）

目擊民眾則指出，這起車禍來得又快又急，女騎士短短幾秒內就發生3次撞擊，倒地後血流如注，整個地上都是血，讓路過的人不忍卒睹。

蔡女父親哽咽地說，女兒最近在準備考試，一早外出是要到教會聚會，「實在是…一個女兒這樣就不見，她昨天還跟我過88節，早上我問她是不是要出去，她還跟我說有面談。」

目前全案朝過失致死罪偵辦，確切肇事原因及責任有待檢方釐清。

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲休旅車左前車頭損毀，不難想見當時撞擊力道。（圖／東森新聞）

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲蔡女機車面目全非。（圖／東森新聞）

▲▼台中突開車門「害女騎士慘死」畫面曝光！父慟：她昨天才跟我過88節。（圖／東森新聞）

▲向姓駕駛突然打開車門，為第一個撞擊點。（圖／東森新聞）

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關鍵字：台中,大雅區,開車門,女騎士

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