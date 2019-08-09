彰議員「金髮小三妹」遭肉搜起底！台中有小孩的媽…網友灌爆臉書　

▲彰化議員洪柏葳被爆料與長髮美女玩親親。（圖／翻攝爆料公社）

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣議員洪柏葳與長髮美女玩親親，還將畫面po上網，寫下「我愛你，情人節快樂」，被小舅子看到po上《爆料公社》，引發討論。洪柏葳對此喊冤澄清，表示這是一場與朋友間酒後相賭的遊戲，長髮女子他也不熟，更一點關係也沒有。但是網友依舊不信，仍把這位長髮妹肉搜出來。

《爆料公社》上寫著：「我挺著八個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？我昨天半夜睡覺時被我媽的電話吵醒，她說在臉書上看到這個，我整個人驚醒後， 我媽非常生氣的從北部趕來台中把我帶回家。

▲長髮美女跟已婚議員玩親親後，被網友肉搜起底。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



「選舉前每天在家等他回家，選上了更忐忑因為我知道他在家時間一定更少了，他總說現在的努力是為了我們的未來，我不求什麼好日子，只希望平安平淡的過，好好的把女兒生下來，而你卻在我懷孕的時候看到這個，我不知道你是什麼時候開始對不起我的？」

這位長髮妹身分也遭網友起底，發現是一位住台中市「有小孩的媽媽」。根據《自由時報》報導，網友從照片中特徵找到一位林姓女子，而該女子臉書也被網友留言灌爆，如今已經關版。