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與小朋友開心玩球…蔡英文直呼好療癒！還請家長收下「政府的心意」

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▲蔡英文到高雄與年輕家長座談。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文到高雄與年輕家長座談。（圖／翻攝自蔡英文臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文10日參訪高雄新景點小天地，與年輕家長們座談，她晚間透過臉書表示，有很多家長跟她說，政府8月開始的育兒補助很有感，學費少繳了很多大家都嚇到了，其實，「這是政府的心意，也是我們實際用行動守護下一代的證據」。

育兒補助新制8月上路，內容包括公共化幼兒園提升為2,631 園（占38.7%）、提供近20.8萬個就學名額；全國平價教保（包括公共化及準公共）提供超過31.7萬個平價就學機會，月繳不超過4,500元；另外，對於沒有就讀公共化或準公共幼兒園的2歲至4歲幼兒，政府也首次發放育兒津貼，每胎2500元，減輕育兒負擔。

對此，蔡英文特別來到高雄與年輕家長座談，還跟小朋友們在球池裡玩得不亦樂乎，展現童心未泯的一面。她也透過臉書表示，今天來到高雄，在立委趙天麟打造的小天地和行政院副院長陳其邁、立委管碧玲跟小朋友一起「泡在球裡」，是最療癒的事情，同時也遇到很多家長跟她說，「政府8月開始的育兒補助很有感」。

▲蔡英文到高雄與年輕家長座談。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文說，有家長收到繳費單，原本一個月要繳8000元，現在只剩下4500元，學費少繳了很多，他們都嚇到了，其實，這是政府的心意，也是實際用行動守護下一代的證據。

▲蔡英文到高雄與年輕家長座談。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

另外，對於台灣許多「手搖杯店被迫表態」一事，蔡英文回應，大陸利用政治力介入經貿活動，讓各國都戒慎恐懼，紛紛採取了抵制的措施，這種害人害己的事，呼籲大陸盡快收手，並強調「請大家放心，蔡英文一定不會屈服」。

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