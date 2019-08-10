醫界過招！蔡英文強攻獲牙醫師支持　柯文哲低調固樁

▲柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前大動作組黨，定調「台灣民眾黨」的目標就是劍指2020國會立委席次；外界分析柯組黨此舉影響最大的是時代力量，而民進黨也恐遭波及。就在柯宣布組黨後，總統蔡英文10日南下高雄，出席由8縣市牙醫公會代表合組的「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」成立大會，頗有對柯文哲叫陣的意味，被視為兩人在醫界破樁與固樁。

由高雄、台南、屏東、雲林、台東、澎湖與嘉義縣、市等共8縣市，共同組成的「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，10日舉辦成立大會，蔡英文也應邀出席。對照不久前柯文哲甫宣布組黨搶盡鎂光燈焦點，此動作很難不讓人聯想是要向柯展示醫界實力。

柯文哲在醫界打滾超過20年，曾任台大醫院急診部醫師、台大醫院創傷醫學部主任，在醫界影響力驚人，2014年打著白色力量參選市長時廣獲醫界支持。但醫界也有政治光譜之別，隨著柯文哲被視為立場逐漸親中，過去挺柯的醫界友人、大老也開始出現分歧。

2018年九合一大選前夕柯營緊急成立醫師後援會，但當時僅33位醫界人士到場支持，難以和4年前相比。而日前的創黨大會更只有柯文哲的恩師、亞東醫院前院長朱樹勳，以及愛徒許立民等人出席。

對於創黨大會當天醫界出席不如預期踴躍，台灣民眾黨發言人林珍羽表示，當天是民眾黨的籌備會議，不算是真正的成立大會，沒有廣邀各界參與；林說，對於蔡英文成立南台灣牙醫界後援會表示尊重，創黨大會當天醫界人士少，不代表醫界就不挺柯。

據了解，醫界人士各有立場，對於台灣未來的發展也都有一定想法，柯文哲還沒有真正宣布參選，民眾黨創黨大會當天雖出席不踴躍其實不意外，若屆時柯文哲對於2020的態度底定，不論是要參選總統、或是專注衝刺立委席次，以柯文哲在醫界的人脈，仍會有一定影響力。