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整頓特勤圈難度高...　邱國正入主國安局的背後

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▲▼國家安全局局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）

▲國家安全局局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條香菸，全案仍待司法調查釐清真相。特勤人員長期以來負責正副元首等重要人物，久了之後容易趾高氣昂，究竟毫無情報背景經驗的邱國正有何能耐整頓「天子腳下的大內隨扈」，近來也讓外界熱議。

「沒有不聽話的部屬，只有不講話的幹部」，邱國正入主國安局時，展開對各級幹部的嚴謹要求，也堅定宣稱對此案一定下重手，將介入總統府侍衛室所屬總統府、官邸勤務督導與輔導工作；另外也將涉案人員實施行政處分，調整職務，隔離，也就是軍人所謂的回軍，回到國防部任職，徹底執行層峰交付之任務。

本次私菸案中，永和警衛室外衛主任陳逸夫因出現在團購名單上，已調回陸軍司令部擔任委員一職。根據軍方規定，調任各單位司令部委員者，一定時間內若未能再派任新職，將直接等著拿退伍令，算是極重的處分。

事實上，從這個案件來看，上從將軍，下至士官都有涉案，可見要將特勤圈徹底的整頓不是一件容易的事情。層峰看準邱國正的性格，且跟情治、特勤圈毫無關聯，沒有任何的包袱，才會選中他來收這攤子。依照目前的作法，已調整20多位特勤人員回國防部任職，可使總統維安不受影響，且可最短時間將總統周邊涉法人員隔離，還能將特勤圈的風氣藉此導正、改變。

雖然祭出「回軍」的懲處讓國安特勤人人自危，但這些人在購買私煙的同時，難道都不曉得有觸法的可能性，若特勤還沈浸在服侍「天子」的榮耀中，那還真是該讓邱國正這樣的人來整頓「天子腳下的大內隨扈」。坦言之，讓購買私菸的國安特勤「回軍」繼續保有工作，在外界看來，已經算是法外開恩。

▼總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

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關鍵字：國安局,邱國正,蔡英文,私菸案,特勤

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