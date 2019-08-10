送貨員「收130元運費」遭痛毆！新北男暴怒打飛手機...抄鐵棍猛踹

記者柯沛辰／新北報導

新北市一名31歲快遞送貨員日前請莊姓男子簽收包裹，並依規定告知要收130元運費，沒想到遭莊男拒絕，雙方發生爭執。莊男弟弟見狀，當場持鐵棍叫囂，還一掌打飛送貨員手機，出腳踹人。無奈之下，送貨員默默走進一旁店家求助，不料卻被兄弟倆揪著衣領，一路拉到店外逞凶，嚇得店家趕忙報案。

監視器畫面清楚拍下，兄弟倆對著送貨員大吼大叫，還一把打飛對方手機，引起路過民眾側目。送貨員擔心事態擴大，請隔壁店家幫忙報警，沒想到莊姓兄弟一聽不妙，竟立刻持鐵棍追進店內，把人連拖帶拉到外頭，還抓傷對方脖子，甚至腳狠踹。

▲莊男弟弟一把拉住送貨員衣領，手持鐵棍飆罵。（圖／東森新聞）

警方到場後，發現是送貨員請莊男簽收，口頭告知要收取130元運費，但莊男不滿，雙方因此發生口角。40歲莊男弟弟聽到聲響，不分青紅皂白力挺哥哥，還持鐵棍加入戰局，造成送貨員左前胸壁、頸部挫傷。

店家心有餘悸地說，「當時他（送貨員）是說送貨給人家，跟人家發生爭執，所以進來請我們幫忙打電話報警。」附近鄰居則表示，「上次聽送貨員說他們公司有去告對方，有處理了。」

▲雙方當街發生口角，引起路人注意。（圖／東森新聞）

事實上，訂購商品若未達一定金額，或賣場未提供免運費的話，貨運公司都會收取運費。如今碰上奧客出手亂揍人，莊男弟弟本來就有傷害、妨害自由前科，將多吃上一條傷害罪的官司，近日已被檢方起訴。