吃飯太慢！7歲女童遭母「鐵棍狂毆」身亡…父親一看竟「出門買菸」

▲7歲女童遭母親持鐵棍毆打1個多小時。（圖／翻攝自齊魯晚報）



記者柯振中／綜合報導

「我也不敢拉架，我一阻止，她也打我」山東鄒平日前發生一件虐童案，7歲女童小英因為吃飯太慢，遭到母親持鐵棍狂毆1個多小時，導致身上出現多處傷口，送醫不治。令人生氣的是，女童的父親郭文知道妻子要打人後，竟然沒有阻止，而是跑去超商買菸！

綜合陸媒報導，女童的母親董倩因為小英吃飯太慢，心生不耐，大聲喝斥對方「你再吃這麼慢，我就打你了」。隨後，董倩要求郭文將1歲大的女兒抱出臥室，自己則將門鎖上，拿起鐵棍朝著小英狂毆，時間超過1個小時。

郭文說，小英被打的時間內，自己都被鎖在門外，無法進入，後來發現小英身上都是傷口，便與妻子吵了起來；不過，郭文害怕自己也被打，隨後就離開家裡，跑到附近的超商買菸，在路邊抽了起來，「我也不敢拉架，我一阻止，她也打我。」

▼郭文聽到小英被打後，竟然出門買菸。（圖／123RF）



不久之後，郭文接到妻子的來電，說「不要以為躲出去，就沒你的事兒了」。隨後，郭文回家看到渾身是傷的小英，相當難過，「孩子告訴我，她想吃涼的，想吃雪糕，孩子媽媽也不允許。」

郭文表示，過了一陣子，小英不斷喊「肚子疼」，呼吸漸漸微弱，他立刻打電話叫救護車，但女兒已經「不行了」，他帶著女兒趕到醫院，卻也沒辦法救活女兒。

郭文的親戚說，小英出生2個月後，郭文與董倩曾經離婚，當時小英回老家與爺爺、奶奶生活，過了5年，郭文與董倩復婚，把小英接過去生活，當時董倩就曾把小英的耳朵「擰到潰爛」。

對於女兒的死，郭文說，之所以復婚，是因為覺得小英長大了，需要親媽陪在身邊，沒想到董倩經常為了小事毆打小英，自己勸架「也會被打」，「沒想到這次打的這麼嚴重。」