妻兒買兇！高雄46歲男遇害「藏冰櫃3個月」　7旬母卻求法官：讓他們早點回家…

▲冰櫃藏屍案逆轉，洪姓婦人幫兒子頂罪。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／高雄報導

高雄市前鎮區去年發生離奇的「冰屍案」，丁姓死者被長子丁泰文、妻子買兇殺害，藏在家中冰櫃3個月。高雄地檢署偵結後，依殺人罪、殺害直系血親尊親屬等罪名，起訴丁泰文、死者妻子等人。高雄地院9日再傳喚死者母親出庭，沒想到死者母親卻表示，自己願意原諒，當庭請求讓媳婦、孫子早點回家。

冰屍案發生後，死者妻子洪姓婦人第一時間坦承奪刀殺夫，大兒子丁泰文僅協助藏屍，不過警方連夜偵訊後，案情突然180度逆轉。洪婦說，大兒子以「每人50萬元」作為酬勞，夥同2名友人行兇，自己是護子心切，才會獨攬罪責。

事發當時，丁泰文與友人悄悄摸進死者房間，從牆上取下觀賞用的開山刀犯案。事後，洪婦返家驚見案發現場，並未多說什麼，僅任由大兒子將屍體搬進1樓冰櫃藏匿。期間，小兒子雖也撞見哥哥清理現場，但被要求閉口不言、保守秘密。

▼大兒子丁泰文承認找2友殺父藏屍。（圖／ETtoday資料照）



根據《聯合新聞網》報導，被害人母親說明，兒子脾氣不好，平常會打、罵小孩，孫子都滿畏懼父親的，她曾苦勸兒子，小朋友已經長大，希望能以溝通代替打罵。

對於「丁姓死者與妻子的相處狀況」，被害人母親說，自己看過兒子、媳婦吵架，當時兒子抓住媳婦的脖子，媳婦則掐著兒子的下體，但只認為是夫妻間的小打小鬧，過沒多久就會和好。

被害人母親9日出庭作證時指出，自己歲數已大，能獨力照顧孫子、孫女的時間恐怕不多了，現在只希望媳婦能趕快被釋放，好好照顧孫子、孫女。她提到，只要未來能夠好好做人，自己願意原諒媳婦、涉案的孫子。

▼洪姓婦人（左）與丁姓死者（右）。（圖／翻攝自當事人臉書）

