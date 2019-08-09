OL搭北捷「感覺」天天被摸　報警抓到狼...真相讓她更崩潰

▲李姓男子涉嫌接連2天在捷運板南線車廂猥褻同1名女子。（示意圖／記者季相儒攝）

記者劉昌松／台北報導

台北1名OL連著幾天上班搭捷運到龍山寺站時，都覺得好像有人碰到她的屁股，但始終不確定發生甚麼事情，直到有一天，她確定被人用手摸了一下，馬上報警，並說出自己的疑惑，警方調閱監視器，果然發現李姓男子不但當天襲臀，前一天還掏出生殖器來觸臀，台北地檢署依2個性騷擾罪起訴李男。

被害人指控，她在2019年4月間，常常覺得上班搭捷運板南線的時候，只要差不多到龍山寺站，就會有人碰到她的屁股，剛開始的時候，因為是上班時間，覺得難免有人上下車不注意，但因為實在太巧太規律，幾天後她就開始注意狼蹤。

果然在4月26日上午8點多，被害人又在列車抵龍山寺站的時候，被人摸了一把，這次被害人明顯感覺到是被用手侵犯，馬上離開車廂去報警，並告訴警察，自己常常被人亂摸。

萬華分局調閱監視器錄影畫面，找到31歲的李姓男子，李男到案否認犯行，不過李男除了在26日當天，被拍下用手偷摸被害人臀部的畫面，在前一天、25日也是上午8點多的時候，竟直接掏出生殖器去碰同一名被害人屁股，檢警繼續往前調閱監視器，就沒再找到類似畫面，因此檢察官僅依有證據的2次性騷擾罪證將李男起訴。

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