快訊／利奇馬颱風還在路上　北北基8日照常上班上課





▲利奇馬海警。（圖／中央氣象局）

記者陳家祥、羅婉庭、袁茵／台北報導

颱風利奇馬來襲全台戒備中，台北市府、新北市府和基隆市府7日晚間表示，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課，將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

根據利奇馬海警第一報資料顯示，目前颱風以每小時15公里速度，向西北進行，預測8日17時在花蓮的東方約340公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

針對8日是否放颱風假？台北市府、新北市府和基隆市府皆表示，由於目前北部地區尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，因此明（8）日照常上班及上課，將持續注意颱風動態，並適時發布相關訊息。

新北市府補充道，關於氣象局在7日傍晚5時30分發布利奇馬颱風海上颱風警報，新北市災害應變中心及各區公所同步二級開設，晚間8時00分會召開第一次工作會報，由新北市副市長謝政達主持。