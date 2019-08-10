防治登革熱！新北定每周六為「市民清潔日」　落實居家環境巡查





▲侯友宜參加「市民清潔日」活動。（圖／新北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

夏天是登革熱流行期，加上利奇馬颱風剛過境，為避免風雨積水造成蚊蟲孳生，新北市長侯友宜10日前往板橋華東里參加「市民清潔日」活動，率領相關局處首長與社區志工暨里民齊上街頭清除孳生源，希望全體市民都能在每周六的「市民清潔日」落實居家環境巡查，掌握「巡、倒、清、刷」四大要領，澈底杜絕登革熱。

侯友宜表示，清潔看似小事，但卻是最重要的大事，影響到民眾健康與環境衛生，是防止蚊蟲孳生的第一線工作。新北市沒有登革熱本土案例，都是境外移入的個案，在此要特別感謝所有第一線的區公所、里長以及清潔隊員與環保志工的辛苦，將整個防疫工作做得很好。

侯友宜也指出，炎熱夏天是登革熱易流行傳播的季節，特別是大雨或颱風過後常有積水處，所以今天趁著利奇馬颱風剛走，與大家一起進行「巡、倒、清、刷」，並呼籲民眾應時常巡視戶內外，留意並隨時清除積水容器，以避免蚊蟲孳生，一起為社區健康把關。

針對把禮拜六訂為清潔日，侯友宜說，在大熱天這段時間裡面，他們非常擔心颱風大雨過後會有很多地區積淹水，容易產生病媒蚊的孳生點，所以禮拜六只不過要求各區訂為新北市的清潔日，來清理所有容易造成病媒蚊的孳生源引起登革熱；更重要的不是只有禮拜六，關於環境衛生，區公所、里長每天都要巡、要倒、要清、要刷，禮拜六只不夠是一個清潔強化的工作日。

此外，為厚植社區鄰里第一線登革熱防治，新北市在105年創辦「社區防蚊師」課程，內容有病媒蚊知識與防治、社區防蚊宣導與巡檢技巧，以及孳生源清除分組實務教學，目前已培訓1312名社區防蚊師，協助4萬餘人次登革熱防疫宣導。剛完成課程的華東里里長王典芳，10日也從侯友宜手中接過熱騰騰的「社區防蚊師」證書，帶領里民為根除登革熱努力。

新北市政府衛生局表示，夏天是登革熱流行期，又適逢國人出國旅遊的暑假旺季，國人自境外感染移入的風險漸增，截至8月9日，新北市共有44名境外移入登革熱病例，無本土性病例。提醒民眾如有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應儘速就醫以避免病毒散播，相關資訊可上新北市政府衛生局網站或撥打傳染病防治專線02-22586923洽詢。