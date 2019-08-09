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15歲少年連開15槍把老大「打爛」　他戴手銬腳鐐考上大學：我想重來

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▲▼少年觀護所。（圖／記者陳雕文攝）

▲少年觀護所舉辦暑期營，小寶是其中一位志工，總能迅速破冰，跟少年們交朋友。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

台北少年觀護所7日舉辦暑期營，一群理著平頭，手腳還有凶猛刺青的少年，在多名志工帶領下進行團康活動，【ETtoday新聞雲】記者走在會場裡，發現一位志工特別能跟少年玩在一起，一問之下得知，他過去曾是狠角色，賣毒又殺人，如今假釋當起活動志工，扮演開導少年的角色，他說，「及早回頭，一定還有精采的機會」

●賣毒黑吃黑

現年25歲的小寶（化名）說，在他13歲時就在台北街頭闖蕩，還靠賣毒賺到人生的第一桶金，他解釋「當時在學校，老師把我當垃圾，但我賣毒賣超好，人就是這樣，甚麼事情讓你有成就感，你才會更積極去做，我在那個時候就是把販毒當人生志業」

小寶因賣毒成名，迅速成為中盤商，負責送「貨」給其他藥腳賣，再加上闖蕩時遇到貴人，讓他也有一定的「火力」。15歲那年，他把貨給了某個老大的小弟賣，結果小弟竟沒「回款」給他。

小寶說，「這就是另類的黑吃黑！如果錢要不回來，消息傳出去，那以後我怎麼混？」當時他一氣之下打電話給對方老大，「可否管一下你的人？錢該還了吧？」對方回嗆，「他不給你錢，你應該找他談啊！跟我講話憑甚麼這個態度！啊不然你想怎樣？」

●足足開了15槍

小寶決定開戰，「對啦你一個50歲的人當老大，感覺甚麼都有，我才15歲，什麼都沒有，但說穿了，我們都是命一條啦，子彈打下去都一樣啦！」後來小寶獨自拿了手槍去找那位老大，一見面就狂扣板機，連開15槍，對方血濺四周當場慘死。

小寶很快就被警方逮捕，而等待開庭時，被轉到台北少年觀護所，當時他也參加了暑期營，更生少年關懷協會主任陳彥君主動關心，兩人有了互動；在他入獄服刑期間，陳彥君不斷寫信鼓勵，讓他發現，自己還是能被關心、被期待的，他閃過了一個念頭「我好想讓一切重來…」因此重拾書本，開始苦讀。

▲▼少年觀護所。（圖／記者陳雕文攝）

▲小寶積極帶領少年玩遊戲。（圖／記者陳雕文攝）

●重生

前年的統測，小寶帶著手銬腳鐐應試，最後考上了南部知名的科技大學，也因為在獄中表現良好，獲得假釋。現在的小寶，是退隱江湖的大二生，他回來觀護所擔任志工，希望可以在團康活動過程中，和眼前走偏的少年們多聊天，藉此導正一些錯誤觀念，期盼能帶給他們正面影響，進而走回正途。

更生少年關懷協會陳彥君主任表示，在幫助少年的時候遇到許多困境，比方他們的原生家庭其實就已經是角頭背景，生活在複雜的環境，要導回正途非常難，但就是因為難，所以她不斷辦活動、暑期營，甚至給予少年打工的環境，都必須長期投入。

小寶補充說，「其實像主任或是其他相關機構，就是盡力把希望的種子撒出去，透過時間灌溉（輔導、關懷、鼓勵、追蹤），可能不會所有的種子都會發芽，但我知道，自己是其中一個成功的案例，希望可以藉由我的過去，告訴少年們，人生還很長，只要願意，一定還有精采的機會！」

▼活動順利落幕，60位志工大合影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼少年觀護所。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：更生,少年,少年觀護,志工,開槍,販毒,賣毒,,老大

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