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社會 社會焦點 保障人權

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤痛心說出悲慘真相：早就警告過了

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▲▼少年。（圖／施阿嬤授權提供）

▲施姓阿嬤曾撫養過小兄妹，感情相當好。（圖／施阿嬤授權提供）

記者陳豐德、陳雕文／新北報導

新北市三重一名15歲少年7日清晨被阿姨捆綁四肢，跪在「滿水」的浴缸裡不幸溺斃，曾經撫養過少年的阿嬤出面指控，少年長期遭其爸爸家暴，經常被逼著下跪，膝蓋都變形，她曾求社工不要讓孩子再回到爸爸的身邊，一定會出人命，如今憾事還是發生，阿嬤氣哭表示，一個這麼單純的孩子就這樣被害死！

▲▼少年。（圖／施阿嬤授權提供）

▲少年回到原生家庭，反而無法得到良好的照顧，父母也不曾幫他剪過。（圖／施阿嬤授權提供）

58歲施姓阿嬤透露，劉姓少年（跟母姓）是其母親在16歲時不小心生下來的，養到了2歲，跟男友發生爭執，因此託給外婆協助照顧，沒想到外婆本身是金光黨，又是通緝犯，最後狼狽帶著劉少躲進旅館，直到他7歲，沒有到校報到，相關單位最後找到劉少，再交還給母親，此時母親已經又和男友有了2歲大的女兒。

由於劉少7歲還在包尿布，智能發展遲緩，周姓爸爸看了一眼，根本不想養！而當時劉少的母親跟其阿姨，都在施姓阿嬤家人於基隆經營的牛肉麵店打工，沒有小孩的阿嬤可憐小兄妹的生活環境不好，決定親自撫養。

▲▼少年。（圖／施阿嬤授權提供）

▲施阿嬤難過表示，過去常帶著小兄妹出去玩，如今再也看不到孩子的純真笑容。（圖／施阿嬤授權提供）

施阿嬤說，「後來小朋友的生活起居是我打理，我自掏腰包帶孩子去醫院做各項檢查，後來拿到殘障手冊，我還慢慢教他們識字，帶他們上學，但這個做爸爸的根本沒在關心他們」

施阿嬤難過的說，「劉少在基隆仁愛國小讀書，可以說是他最快樂的日子了…」但到了劉少要升小學三年級，施阿嬤出了車禍又生病，加上孩子調皮，所以他才只好將兄妹送回爸爸家。

施阿嬤指控，「後來要探望孩子們，變成要看他們爸爸高不高興，也發現劉少經常被要求半蹲、提水桶下跪，雙腳膝蓋都變形了，後來身高僅長高2公分！後來劉少家燒掉，媽媽癌症去世，一家三口搬去阿姨家，環境依舊糟糕。」

▲ 新北市三重周姓少年被阿姨罰跪在浴缸中，卻離奇溺斃，警方到場蒐證以釐清死因。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲ 少年被阿姨罰跪在浴缸中溺斃，警方到場蒐證以釐清死因。（圖／記者陳雕文翻攝）

施阿嬤表示，劉少雖然有過動傾向，偶爾會調皮搗蛋，但若長輩不要亂動手毆打，劉少根本不會叫，看到各家媒體都說，「孩子睡不著躁動，阿姨要求他下跪冷靜」，根本就是亂報，他照顧的時候從來沒有半夜睡不著的問題，「他是被打的！」童軍繩等物都是「刑具」，被打怕的劉少講話已經小聲，根本不可能大吼大叫。

施阿嬤解釋，發現了劉少的家庭有很大的問題，更查出爸爸跟阿姨疑似都有吸毒的狀況，曾請社工不要讓孩子再回原生家庭，但社工竟然說沒辦法！她早就警告過社工，如果劉少繼續待在那邊（爸爸家）一定死！結果還是無法挽回悲劇。

▼涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，而少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

▲▼涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，而少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

▲▼涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，而少年父親則被無保飭回。（圖／記者趙永博攝）

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