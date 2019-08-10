台南七股「七寶宴」豐盛上桌　黃偉哲出席行銷在地鮮美食材

▲台南市長黃偉哲出席主持七寶宴啟動儀式，大力推薦全國民眾來七股品嚐優質海鮮、遊瀉湖爬鹽山，體驗夏日專屬的漁村特有風情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為行銷在地農漁特產及推動區域特色觀光，2019台南七股七寶宴8月10日好味上場！身為七股子弟的黃偉哲市長出席主持七寶宴啟動儀式，大力推薦全國民眾來七股品嚐優質海鮮、遊瀉湖爬鹽山，體驗夏日專屬的漁村特有風情。





黃偉哲市長表示，七股海鮮節舉辦多年已經頗負盛名，但能親身體驗美味的料理最實在。七股海鮮節的活動豐富完整，可以摸赤嘴蛤、在地小旅行，還有好吃的七寶宴，只要一推出就報名額滿，很感謝區公所與在地的里長為推廣七股的觀光與產業的努力，他對有目共睹的好成績向大家致上謝意與敬意。



七寶宴的食材為虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦及牡蠣，即為七股在地養殖。「七寶宴」自推出以來即獲各界好評，七寶宴每年甫推出即迅速報名額滿，吸引許多外縣市朋友慕名前來外，同樣為「七股海鮮節」系殊活動的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」及「揪團遊七股」的社區小旅行等節目，皆獲得佳評如潮的肯定，不但每年皆吸引數千人到場參與挖文蛤，小旅行也加開梯次滿足旅客賞玩的遊興，邀請全民民眾來到七股感受濱海地區的特殊人文特色，宣傳七股豐富自然生態（國際級保育鳥類-黑面琵鷺、潟湖等）及在地優良養殖產業。