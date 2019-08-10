洪秀柱前進台南艱困選區　國民黨：佩服前主席的行動力

記者徐政璿／台北報導

國民黨前主席洪秀柱證實已將戶籍遷至台南市，準備挑戰民進黨現任立委王定宇。洪秀柱9日現身受訪表示，她以這把老骨頭開疆擴土，「我們真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來」。對此。國民黨回應，「佩服洪前主席願意為黨出征的信念及行動力」，後續仍有黨內程序要進行，目前黨中央對此表達肯定，同時對於所有依提名程序產生的本黨候選人，我方一定寄予最高期待，並且全力相挺。

洪秀柱表示，當初發生「換柱」確實有遺憾，可是沒怨恨，因為本來不是她原本規劃的路，但命運掌握在手裡面，如果說出來是為了更重要的目標，真的希望所有艱困選區，所有資深的有資歷的不妨都下來，給年輕人做個示範。

至於是否希望黨主席吳敦義下來？洪秀柱說，「黨主席有他個人考量跟顧慮」，這是勉強不得，但是她希望不分區立委多數席次讓給年輕、有戰力、有論述能力的年輕人，讓年輕人學習如何打仗，這是一個歷練，是培養人才途徑。

針對外界質疑高雄市長韓國瑜恐成為「換柱2.0」，洪秀柱說，韓國瑜跟她某些地方很像，某些不像，如果陣前換將，國民黨就崩盤了，因此完全不可能再發生這種事。

▼洪秀柱受訪回應參選台南立委。（圖／記者宋良義攝）





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