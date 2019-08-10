台南市辦兒少權促進營　45兒少關注六大權

▲台南市社會局與財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會，辦理第4屆兒童少年代表辦理「聽你．聽我」暑期兒童及少年權益保障促進營隊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為促進台南市兒少認識自己的相關權益，台南市社會局與財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會，在8月9日、10日在楠西區趣淘漫旅飯店辦理第4屆兒童少年代表辦理「聽你．聽我」暑期兒童及少年權益保障促進營隊，共有45位兒童及少年參與。

社會局也特別邀來5位國際青年志工分享青年自治的經驗，提升參加的兒少們對國際議題的認識，引發關注與投入。社會局此次營隊安排兒童及少年透過分組討論來了解各項兒少權益，包括社會參與、健康發展、文化休閒、公平受教、福利保障及勞動保護等，並由主持人帶領討論公民投票、性別平等教育、兒童保護、青少年活動空間等公眾議題，最後並以開放空間的會議型態，讓兒少們體驗透過行動劇來表達各種權益議題，讓大家在一個輕鬆自在的氛圍中自由地提出討論。

活動中也特別介紹台南市少年代表的角色及功能，讓與會的兒少們認識兒少代表的遴選過程及任務。社會局自103年起每年透過遴選出20名12至18歲的少年，經2年的培力，代表台南市兒少搜集相關議題並提案至「台南市政府兒童及少年福利與權益保障促進委員會」，倡議相關兒少權益為其發聲，希望透過宣導能吸引更多人對少年代表的支持。

社會局婦女及兒童少年褔利科黃耀德專員表示，藉由本活動的交流學習，期望能啟發兒少們對自身權益的重視，勇敢的提出自己的看法，也學習傾聽別人的想法，認識少年代表的任務與功能後，能一起加入少年代表的行列，真正參與民主決策機制，表達對公共事務的關心。

社會局預計在今年9月辦理第5屆少年代表甄選，歡迎本市兒少踴躍報名。相關少年代表資訊可洽詢（06）2991111#6543陳社工師、社會局官網查詢，Facebook搜尋「南市兒童少年代表」粉專並按讚及追蹤、少代IG catd_2017_07_01。