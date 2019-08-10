台南安南區五金行違法販售「捕獸鋏」　最高罰7萬5千元再犯吃官司

▲台南市動保處及各動保人士積極查緝之下，近期破獲安南區一家五金行，未經許可販售捕獸鋏，查緝人員到場後共計搜出12隻捕獸鋏，已全數沒入。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市動保處及各動保人士積極查緝之下，近期破獲安南區一家五金行，未經許可販售捕獸鋏，查緝人員到場後共計搜出12隻捕獸鋏，已全數沒入，並依據先前販售獸鋏之影片佐證，該商家已違反動物保護法相關規定，動保處依法處以行政罰鍰，並令其不得再販賣，如再查獲將移送台南地檢署偵辦。

另，台南市動保處除了針對各類五金行、大賣場、雜貨店等商家持續進行稽查，亦在網路上各拍賣平台進行巡查，自2019年1月至今共已稽查239件次，並查獲4家販賣業者，皆依法裁罰並沒入全數獸鋏，以維護台南市毛小孩們的安全。

動保處指出，捕獸鋏已禁用多年，然至今仍時有所聞，農田內有流浪犬、貓遭捕獸鋏傷害，雖多數農民表示其放置捕獸鋏主因是為了剷除損害農作物的害鼠，然而農地多數為開放空間，任何動物都有可能進入，故而導致流浪犬、貓遭誤傷的情形，雖農民無故意傷害犬、貓之犯意，但依現行動物保護法規定，已明令不得以獸鋏捕捉動物，故只要於任何地方放置捕獸鋏者，皆已違反動物保護法之規定，如造成動物之傷害甚至死亡，更可能面臨有期徒刑之懲罰。

動保處呼籲民眾如有流浪犬隻擾民問題，請撥打台南市動物管制專線06-2965945將有專人前往處理，切勿私自向非法商家購買獸鋏後放置捕捉動物，私自販售或使用捕獸鋏捕捉動物者將依動物保護法規定處以新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，5年內故意再犯者處2年以下有期徒刑。

動保處強調，狗狗是人類最好的朋友，為了毛小孩的安全，請民眾協助政府向周遭親友宣傳，不要再使用獸鋏來捕捉動物，更不要在任何通路販售或購買獸鋏，讓大家共同創造對毛小孩友善的居住空間，相信未來將不會在路邊看到因獸鋏，而成為三隻腳的毛小孩。