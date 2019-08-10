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台南中元普渡以功代金　福報加倍空氣清新

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▲台南市環保局結合9家社福，一起積極推廣鼓勵民眾響應「以功代金」，以幫助弱勢的愛心轉換成無量功德，迴向給先人、自身積福納德。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局結合9家社福，一起積極推廣鼓勵民眾響應「以功代金」，以幫助弱勢的愛心轉換成無量功德，迴向給先人、自身積福納德。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中元普渡到來，台南市環保局結合南家扶、北家扶、蘆葦啟智中心、瑞復益智中心、德蘭啟智中心、鴻佳啟能庇護中心、創世基金會、華山基金會、大台南生命線等9家社福，一起積極推廣鼓勵民眾響應「以功代金」，以幫助弱勢的愛心轉換成無量功德，迴向給先人、自身積福納德。

環保局長林淵淙表示，民眾拜拜祈福順遂平安，「以功代金」不僅結合空污減量與公益愛心，後續更舉辦謝恩祈安法會，象徵加倍祈福將功德迴向給響應民眾。

環保局指出，目前以功代金捐獻方式有二：首先，只要至超商之全家「FamiPort」系統、OK「OK•GO」系統或萊爾富「Life-ET」系統，點選愛心捐款內的「台南以功代金」。其次，今年環保局結合9間社福團體到各納骨塔設攤共29處納骨塔共計51場次，鼓勵民眾將買金紙的費用，替代為社福團體的捐獻，此將運用至幫助弱勢人士，使之得到更加完善的照護。

以上方式即是提供民眾可隨時且便利的響應管道，積福納德與空品維護如此水到渠成！依今年第1次於8月3日舉辦之納骨塔中元法會，民眾響應以功代金單日總數可達483筆、27萬餘元，足見已有許多民眾加入做環保積功德的行列。

環保局長林淵淙也力邀後續前往納骨堂參與普渡法會的市民朋友一同響應以功代金，讓良好的空氣和虔誠的福德與愛心，在府城湛藍天空下漫布你我周圍。以功代金，誠意不減，功德加倍，福報連連，祈求靈驗，守護藍天。

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關鍵字：台南,中元普渡,以功代金,福報

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