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鬼月醫院忌諱多　病人死「翻床去穢氣」　中元普度不要「旺旺」

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▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝，下同）

▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

農曆7月俗稱「鬼月」，各界普渡好兄弟，就算是救死扶傷的醫院也不會免俗，像台南市郭綜合醫院，每到中元前後都會盛大舉辦「普度」祭拜，不可免俗地祭拜病逝的亡魂。

▲郭綜合醫院對中元普渡相當重視，由院長郭宗正親率主管及醫護人員祭拜，供品一應俱全十分豐盛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲郭綜合醫院對中元普渡相當重視，由院長郭宗正親率主管及醫護人員祭拜，供品一應俱全十分豐盛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭綜合醫院顧問吳振福指出，醫院對中元普渡相當重視，各單位事先選購各式拜拜的水果、泡麵、相關糕餅等豐盛的祭拜物品，還有代表山珍、海味的山薑、海鹽，檳榔、菸、酒，針線、胭脂水粉、明星花露水等一應俱全。

▲郭綜合醫院對中元普渡相當重視，由院長郭宗正親率主管及醫護人員祭拜，供品一應俱全十分豐盛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤其是加護病房、急診室等較特殊單位更慎重其事，有些主管準備整箱咖啡包，慎重的以臉盆等裝妥後端到普渡現場擺放，但醫療院所的祭品，也有一些禁忌，如鳳梨和旺旺仙貝就不能上桌，否則醫院不該來的「旺」起來，那就麻煩了。

在醫院準備中元普渡，當然要好好搞賞「好兄弟」一番，供品選擇上，除沿襲民間番茄、番石榴、釋迦等有籽的水果不能拜之外；還有香蕉、李子和梨子，因有台語諧音「招你來」的忌諱，也不宜上供桌。

不過，偶爾會遇到難以解釋的事，有病人在半夜接二連三需要急救，或是病人在住院短時間內就死亡，或接連在同一病床死亡。據說，對這類情形，護理界有一個約定俗成的作法，那就是當病人往生後，病房阿桑除了更換床單外，都會把床墊翻轉過來。據了解，翻床墊的目的是要把前一病患的穢氣除掉，也有幫病人「轉運」的效果。這種習俗雖沒有科學根據，但如果因這個簡單動作，就能為下一位病患的健康祈福，何樂而不為？

▲郭綜合醫院對中元普渡相當重視，由院長郭宗正親率主管及醫護人員祭拜，供品一應俱全十分豐盛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中元普渡特別要拜乖乖，很容易了解，就是要病人「乖乖」，還真有單位在包裝上寫著「病人都乖乖」，意含治療都有成效。（圖／記者林悅翻攝）

成醫則指出，醫院禁忌相同，像是不拜會「旺」的鳳梨，不拜「招你來」的香蕉、李子與梨子，也有不拜芒（忙）果、葡萄（一帶整串）。有人說，這是醫護人員怕忙，其實在怕忙的背後，隱藏著希望大家都能平平安安、健健康康的最大祝福！

中元普渡特別要拜乖乖，很容易了解，就是要病人「乖乖」，還真有單位在包裝上寫著「病人都乖乖」，意含治療都有成效。其實也不只醫療單位會選乖乖，有儀器設備的單位也都中意乖乖，特別是要選綠色的，希望儀器一路平順不要發生故障。黃色與紅色的乖乖，但就像紅綠燈一樣，故障或警示燈號，這可不妙。而嬰兒室除了準備小朋友最愛的乖乖（雖然小嬰兒還不能吃）之外，奶瓶也拿出來拜，算是最特別的。

此外，鬼月還有很多傳統習俗，如不能游泳、不能旅遊，也不能開刀…，其目的是減少「捉交替」的機會，保護平安度過「鬼月」。但由於科技發達，現代人也愈來愈不迷信這些習俗，鬼月還是照樣觀光旅遊，照樣下水游泳戲水，但唯有開刀這件事，還是會有影響，老一輩的人如得知親友要在鬼月開刀，多會積極勸阻，因深信容易出意外。

▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝，下同）

▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝，下同）

據成大醫院指出，鬼月開刀或動手術，的確是有影響，大部分的病人都會要求醫師安排在農曆7月之前進行手術，這跟信仰有關係，所以除了病患當事人及其親友的信仰及急重症一定要在鬼月開月，很多病患大都不想在鬼月動手術。但實際上台灣曾有醫師做過研究，鬼月開刀的存活率反而比其他月份好，這個原因可能是在鬼月期間醫院醫療人力資源反而比較豐沛有關。

▲鬼月期間各大院開刀動手術的病患明顯減少。（圖／記者林悅攝，下同）

因民眾普遍不喜歡鬼月開刀動手術，這讓各科開刀數明顯降低，醫院擁有與平常月份一樣的醫療資源，但開刀量卻減少，這可讓醫師有更多的時間專注在病患身上，有更多的時間做術前準備工作，再加上麻醉醫師的人力比平常月份更充足，更能在開刀房守護病患，這樣的條件理論上應該更能做好各項手術，確保病患醫療安全，以此對應鬼月開刀存活率提高，也是十分科學的論證，值得民眾參考。

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關鍵字：農曆7月,忌諱,鬼月,普度,好兄弟,醫院

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