桃園婦ATM領錢「忘拿萬元現鈔」 外勞趁機冒領被查獲

▲童姓婦人日前在楊梅區秀才郵局ATM領錢，卻忘記將萬元現金領走被冒領，警方協助抓到侵占男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園童姓婦人日前在楊梅區秀才郵局ATM提領現金1萬元，卻只將提款卡放入皮包，忘記將萬元現金取走，返家途中才驚覺萬元現金未拿，趕到ATM時白花花的現鈔早已被人拿走，急忙向警方報案。警方透過監視器查出疑似外勞所為，經過附近住家與工廠等單位查訪確認這名侵占者身分，已循線將其逮捕到案並移送偵辦。

50歲的童姓婦人9日趁颱風假到楊梅分局致謝與領回萬元現金，她說，約半個月前在秀才郵局ATM提款機領1萬元現金，因一時精神不振忘記將吐鈔口的萬元現金取走，只拿走提款卡就離去，數分鐘後才驚覺錢未拿，返回ATM欲取金錢卻早已不見。楊梅派出所所長林祺笙獲報後，立即調閱秀才郵局監視器。

警方反覆查看監視畫面發現，童婦按完提款機後，未等吐鈔口吐鈔人便離開，幾分鐘後一名騎自行車黑衣男子前來提款機，見到吐鈔口有錢拿了便走，甚至連提款動作都沒有，顯然就是侵占童婦萬元現金者。

▲涉嫌冒領童姓婦人在楊梅區秀才郵局ATM忘記領走的萬元現金，警方根據監視器經過數日查訪抓到冒領的外勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因侵占男子騎自行車，警方無法以車號追人，調閱鄰近多支監視器畫面，與詢問鄰近住戶、工廠終於確認是一名外勞所為，當外勞見到警察找上門當場就坦承錢是他拿走的，事後也歸還這筆萬元現金，警方依侵佔罪嫌將男子送辦。

童婦9日到派出所領回遺失萬元現金，強調這筆錢對她非常重要，感激員警熱心協助，也肯定楊梅警方辦案效率！

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