越南移工欠賭債6萬元　同鄉4匪「直播打人」要他父母賠20倍

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市蘆竹區工作的管姓越南籍移工，日前疑涉及與越南籍移工私下開設的數字賭局欠下6萬餘元賭債，雙方相約談判償賭債，未料卻遭綁架擄走，犯嫌以管手機打電話回越南的父母，以直播方式拍攝管遭毆打畫面強索美金3萬4千元匯入指定帳戶，管的父母趕緊匯款，蘆竹警方8日循線在新竹縣新豐鄉民宅逮捕阮姓等3男1女共4嫌到案，全案依擄人勒贖罪嫌移送檢方偵辦。

▲蘆竹警分局8日循線在新竹縣新豐鄉逮捕4名越南籍移工涉嫌擄人勒贖案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，8月3日接獲管姓移工友人報案，隨即展開調查，報請桃檢檢察官陳淑蓉指揮蘆竹分局、警政署刑事局電偵大隊、桃園市刑大第四隊共組專案小組偵辦，經過連日調查後，鎖定嫌犯藏身在新竹縣新豐鄉某民宅，8日下午順利攻堅救出管姓月即移工。

▲蘆竹警分局8日循線在新竹縣新豐鄉民宅逮捕涉嫌綁架越嫌犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，27歲的管姓移工日前與同樣來自越南的移工參與類似香港六合彩的數字賭局，積欠約台幣6萬元賭債遲遲未歸還，其中21歲主嫌阮姓移工在本月2日晚間約管在蘆竹區南青路談判，管到場後隨即被擄走。

專案小組查出管姓移工被囚禁在新竹縣新豐鄉某民宅內，並遭這群犯嫌凌虐毆打，其中阮嫌以管的手機打電話回越南給其父母，以直播播出管造毆打凌虐過程，藉此逼迫家屬償還賭債，要求被害人父母在境外將高於賭債20倍美金3萬4千元匯入其指定銀行帳戶，管的父母為營救小孩在越南借錢匯款。

▲蘆竹警分局8日循線在新竹縣新豐鄉民宅逮捕涉嫌綁架越嫌犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組8日晚間攻堅救出管姓移工後，全身傷痕累累趕緊送醫急救，警方一共逮捕阮姓等3男1女共犯到案，目前正進行調查，警政署刑事局國際科緊急聯繫越南警方，協助凍結犯嫌銀行帳戶，以追回贓款。

警方呼籲，外籍移工在境外工作，應遵守當地法律，聘用外籍移工雇主更應加強管理宣導，多關心外籍移工在台之生活狀況，切勿沾染賭博、毒品或酗酒等惡習。

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