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算命仙幫女熟客推拿「伸內褲按OO」　超噁辯詞曝光：我學佛…下場揭曉　

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洪男打著好意濫用女方信賴，趁按摩時性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台南洪姓算命仙2018年底幫女熟客算流年，看她一直打嗝就自薦推拿10年經驗，可幫按摩緩解不適，結果洪男濫用女方信任，伸手到內褲裡按壓私處周圍，還一本正經說「不怕，我抓這裡血才會通。」事後女子向母親哭訴提告、台南地院不採信洪男說的「我學佛」供詞，認定意圖性騷擾，處5月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，女方庭上證稱，2018年12月22日去找算命仙洪男算流年，當天的確胃不舒服一直打嗝，於是聽到洪男說「我已經學推拿推了10幾年，如果妳ok的話，我等下幫妳推拿好嗎？」她表示，當下雖然有些遲疑，但念在雙方熟識、自己也常推拿，便同意按摩。

女方指出當時是冬天，穿長上衣和內搭褲趴在床上，不久後上衣被掀起來，「我心裡面也覺得『哦，可能我衣服太厚』」，後來聽從洪男指示轉正面，結果感覺到對方的手從她的腹部下滑到恥骨，還按壓私處兩側，「他說『妳不要怕，我這樣抓這裡血才會通』，但2次動作都很快，根本來不及反應。」她指出，洪男還問她要不要按摩胸部，因為「裡面有長東西」，按完還說「妳覺得有效之後還可以來，妳不要告訴別人，因為我只幫妳按。」

 ▲49歲黃姓臨時工，因酒後騎機車闖紅燈被查獲，依公共危險罪嫌送辦，被台南地院認定是酒駕累犯，依法加重判處1年徒刑以示懲戒。（圖／記者林悅攝）

▲台南地院法官不採信洪男說詞。（圖／記者林悅攝）

女方回憶當下，因為擔心出聲反抗會有不測，只能找機會趕緊推辭、付了1000元算命費離開。洪男出庭則表示自己是「學佛的」，摸到對方恥骨本來就很慚愧，但因為女方想吐才趕緊幫忙按摩；他還說女方肉比較多，必須要更出力才能按到疼痛的筋骨，這樣按了30分鐘「我那時候手還一直抖」。

洪男辯稱，30分鐘推拿完後原本要結束了，「後來她坐起來，還在那邊歐歐叫，吃了中藥後說想要吐」，他才又再度幫女方按摩，教她從心窩推到恥骨36下，左右腹腺也要36下，「一定要推到恥骨才有用，推到恥骨她就哀哀叫，我才知道那裡有阻塞，我跟她說妳恥骨那邊很痛，筋應該有浮起來，我就幫她按摩恥骨那邊3秒」等。

對於洪男說詞，台南地院法官並不採信，審酌洪男利用女方對其信賴，竟然為滿足一時的愈年，乘機不當觸摸女方陰道口兩側，動機和行為都很可議，加上洪男至今沒有得到女方諒解，造成對方精神傷害甚深。因此，法官認定洪男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私處的行為，處5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

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關鍵字：台南,台南地院,推拿,性騷擾

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