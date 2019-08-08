2家寶島比鄰開！30秒才看出「賓島眼鏡行」相似度99%　網笑炸：以為是寶鳥

▲呃……這2間不是一樣嗎？（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

路上經過眼鏡行，讓一名女網友笑呼「乍看之下還以為是兩家同樣分店開在一起」，她也在文中附上照片，只見有兩家眼鏡行就開在彼此旁邊。看到招牌之後，其他人紛紛留言，「大家來找碴」、「眼鏡行：看不出差別嗎？進來配副眼鏡吧！」還有人找了超過30秒，最後直接看留言，再回去看圖片忍不住笑噴。

本站日前曾報導《想去「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆粗口「X的貢丸」 網一看笑歪》，一名台中女網友看到一間「藍色、紅色、白色」為主要色系的「XX福利中心」，讓她以為是台灣常見的超市。豈料她走近一看，卻發現招牌上寫的是「貓狗福利中心」，讓她瞬間飆罵「X的貢丸，以為是全聯，差一點進去買飲料。」

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▲原來是貓狗福利中心啊！（圖／翻攝自爆笑公社）

近日在《Dcard》上也有人貼文「看過盜版萊爾富嗎？」只見她在路上拍到一間便利商店，不僅招牌顏色和愛心LOGO大撞「萊爾富」，連店名「吉而富」都讓人聯想到正版超商。不少網友就笑，「還蠻會取名字的嘛」、「嗯！欠吉。」

看到各種「真假難分」的店後，一名女網友也在《Dcard》貼文「有看過盜版寶島眼鏡嗎？」並貼出一張街景圖，只見眼鏡行的部分是知名的「寶島眼鏡」，但從招牌配色、設計來看，2間店幾乎一模一樣，細看招牌後，才會發現是「『寶』島眼鏡」和「（在地30年）『賓』島眼鏡行」。

▲竟然是寶島跟賓島啊 XD（圖／翻攝自Google Map）

由於這次的實在是太像「大家來找碴」，貼文吸引許多人留言，「看來真的要去配眼鏡了」、「猜錯了，以為會是寶鳥眼鏡」、「我找了超過30秒，最後放棄，選擇看留言，再回去看看圖片……我的錯，我笑到不能自己」、「直接在門外視力測驗太猛了吧哈哈哈」、「我看留言才知道，原來一個是寶島一個是賓島，一開始我還以為差別是，一個是眼鏡一個是眼鏡行。」

貼文就釣出在地人留言，「我朋友家就是正版寶島眼鏡，我們第一次去她家也是看半天，模仿超像」、「賓島早期是寶島，後來不合作了出來自己開，然後寶島就開一間在他隔壁，所以賓島才是老店喔」、「我之前看錯（以為是寶島）走進賓島買保養液，我跟他報了寶島的會員問他說有嗎？他居然回我有。」

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